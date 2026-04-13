傲玟4月累沽5伙吸金逾1.4億 夥代理推高成數備用按揭計劃｜何文田新盤

復活節長期假前後，一手住宅交投持續暢旺，尤其是九龍核心區的項目，其中原屬高銀金融前主席潘蘇通私人持有，其後被接管的何文田「傲玟」，4月份至今，連環成交共5宗，套現逾1.41億元。為進一步刺激銷情，發展商夥拍地產代理推出高成數備用按揭付款計劃。
4月份成交單位的實用面積介乎1,244至1,447方呎，均屬三房戶型，成交價介乎約2,527萬至約3,132萬元，呎價介乎20,200元至24,074元。
「傲玟」項目總經理張詩韻表示，3月份銷情熾熱，錄得月度23宗的成交量新高，吸引更多向隅客到項目參觀，大部分準買家較欣賞項目的地段優勢、設計用料及多元化戶型選擇，對物業的長線價值有信心，因此帶動4月初至今的成交量。部分成交單位更是最新推出的戶型，包括位於7座5A的三房單位，其實用面積為1,401方呎，享有泳池水景及園林景緻，以逾2,921萬售出，呎價為20,850元。張續指，會因應參觀的反應及市場需求，推出更多戶型供準買家選擇。
另外，為進一步刺激買家的入市意欲，「傲玟」夥拍地產代理推出高成數按揭計。項目高級銷售經理曾家進補充，為便利買家的財務安排，加快置業決定，今夥拍4家地產代理，推出全新 「高成數備用按揭貸款計劃」。當中，樓價為4,500萬元以上，其按揭成數高達7成，而樓價為3,000萬至4,500萬元，其按揭成數高達7成半，若樓價為3,000萬元以下，最高按揭成數更可達8成。此按揭貸款計劃的首兩年息率為P-1.875%，其後按息低至P+2.125% (P現為5.875%）。
「傲玟」全盤提供401伙住宅單位，至今售出276伙，佔可售單位近70%，合共套現突破81億元大關；自2023年9月中重新推出市場發售，至今累積套現逾74億元，平均呎價約22,674元。