傲玟4月累沽5伙吸金逾1.4億 夥代理推高成數備用按揭計劃｜何文田新盤

復活節長期假前後，一手住宅交投持續暢旺，尤其是九龍核心區的項目，其中原屬高銀金融前主席潘蘇通私人持有，其後被接管的何文田「傲玟」，4月份至今，連環成交共5宗，套現逾1.41億元。為進一步刺激銷情，發展商夥拍地產代理推出高成數備用按揭付款計劃。

4月份成交單位的實用面積介乎1,244至1,447方呎，均屬三房戶型，成交價介乎約2,527萬至約3,132萬元，呎價介乎20,200元至24,074元。

「傲玟」項目總經理張詩韻表示，3月份銷情熾熱，錄得月度23宗的成交量新高，吸引更多向隅客到項目參觀，大部分準買家較欣賞項目的地段優勢、設計用料及多元化戶型選擇，對物業的長線價值有信心，因此帶動4月初至今的成交量。部分成交單位更是最新推出的戶型，包括位於7座5A的三房單位，其實用面積為1,401方呎，享有泳池水景及園林景緻，以逾2,921萬售出，呎價為20,850元。張續指，會因應參觀的反應及市場需求，推出更多戶型供準買家選擇。