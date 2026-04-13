晉環三日連沽3伙吸金逾億元 複式戶逾4270萬獲投資者承接｜黃竹坑新盤

由路勁地產與港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸第1期現樓項目「晉環」，今日(13日)項目再連錄兩宗複式單位承接，三日合共沽出3伙單位，合共套現逾1億元，市場反應熱烈。最新成交包括第1A座30及31樓B室，以及32及33樓B室，均屬四房複式間隔，實用面積同為1,292方呎。其中30及31樓B室以4,278萬元成交，呎價33,111元，單位連傢俬售出；32及33樓B室則以4,190萬元成交，呎價32,430元。

據悉，其中30及31樓B室由投資者購入，單位連傢俬出售，可即買即租，具備更高靈活性及回報潛力; 兩伙單位均屬複式設計，空間寬敞，層次分明，為市場罕有優質戶型。