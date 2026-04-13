仲量聯行：賣地減少 料2027-28年住宅新供應回落｜樓市數據

仲量聯行最新發佈的《香港住宅銷售市場綜述》指出，香港住宅物業市場短期供應量貼近高峰，但近年政府成功售出的私人住宅地皮顯著減少，按政府及公營機構成功標售的地皮計算，於2023/24至2025/26財政年度可建住宅單位的三年平均數約為6,000伙，較過往顯著減少，將導致可供出售的一手單位數量在2027-28年間出現低位。

市況低迷 2023/24 至 2025/26 年度可興建單位降 45%

根據香港公營土地成功售出的私人住宅地皮數據顯示，包括政府賣地、市區重建局項目以及港鐵公司招標在內的土地供應，可興建的單位於2017/18至2021/22財政年度的五年平均數約為每年11,000伙。其後，於2023/24至2025/26財政年度數據均顯著回落至約每年6,000伙，降幅約45%。土地供應量顯著減少的主要原因在於市況低迷，發展商對投地抱觀望態度導致頻繁流標，以致政府對賣地採取更謹慎的態度，預計將對一手私人住宅供應量產生滯後影響。