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出版：2026-Apr-14 09:30
更新：2026-Apr-14 09:30

元朗新入伙屋苑頻錄短炒獲利成交！兩房一年半轉手帳賺94萬｜二手市況

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元朗新入伙屋苑頻錄短炒獲利成交！兩房一年半轉手帳賺94萬｜二手市況

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中原地產元朗區域營業經理王勤學表示，近期二手市場短炒獲利成交不斷增加，尤以新入伙屋苑最為活躍。元朗區交投持續暢旺，過去周末(1112)錄得16宗二手買賣，當中3宗屬短炒獲利。

The YOHO Hub II兩房815萬易主

當中包括The YOHO Hub II第6座低層K室，單位實用面積約493方呎，兩房連儲物房間隔。原開價820萬元，議價後以815萬元易手，呎價約16,531元。原業主於202410720.95萬元一手購入，持貨約1年半轉售，帳面獲利94.05萬元或約13%離場。

即睇元朗The YOHO Hub放盤 (House730)

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朗天峰一房「零議價」430萬沽

此外，朗天峰2座高層F室，單位實用面積約286方呎，一房間隔，以430萬元「零議價」沽出，呎價約15,035元。原業主於20253377.4萬元一手購入，持貨約1年轉售，帳面賺52.6萬元或約13.9%離場。

即睇元朗朗天峰放盤 (House730)

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滙都兩房1年升值逾8%

另外，洪水橋滙都3座中層A07室，單位實用面積約431方呎，兩房間隔。原業主於20253485.2萬元一手購入，新近以528萬元售出，呎價約12,251元，持貨約1年，帳面獲利42.8萬元，物業期內升值約8.8%

即睇洪水橋滙都放盤 (House730)

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