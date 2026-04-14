元朗新入伙屋苑頻錄短炒獲利成交！兩房一年半轉手帳賺94萬｜二手市況

中原地產元朗區域營業經理王勤學表示，近期二手市場短炒獲利成交不斷增加，尤以新入伙屋苑最為活躍。元朗區交投持續暢旺，過去周末(11及12日)錄得16宗二手買賣，當中3宗屬短炒獲利。
The YOHO Hub II兩房815萬易主
當中包括The YOHO Hub II第6座低層K室，單位實用面積約493方呎，兩房連儲物房間隔。原開價820萬元，議價後以815萬元易手，呎價約16,531元。原業主於2024年10月720.95萬元一手購入，持貨約1年半轉售，帳面獲利94.05萬元或約13%離場。
即睇元朗The YOHO Hub放盤 (House730)
朗天峰一房「零議價」430萬沽
此外，朗天峰2座高層F室，單位實用面積約286方呎，一房間隔，以430萬元「零議價」沽出，呎價約15,035元。原業主於2025年3月377.4萬元一手購入，持貨約1年轉售，帳面賺52.6萬元或約13.9%離場。
即睇元朗朗天峰放盤 (House730)
滙都兩房1年升值逾8%
另外，洪水橋滙都3座中層A07室，單位實用面積約431方呎，兩房間隔。原業主於2025年3月485.2萬元一手購入，新近以528萬元售出，呎價約12,251元，持貨約1年，帳面獲利42.8萬元，物業期內升值約8.8%。