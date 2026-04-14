元朗新入伙屋苑頻錄短炒獲利成交！兩房一年半轉手帳賺94萬｜二手市況

中原地產元朗區域營業經理王勤學表示，近期二手市場短炒獲利成交不斷增加，尤以新入伙屋苑最為活躍。元朗區交投持續暢旺，過去周末(11及12日)錄得16宗二手買賣，當中3宗屬短炒獲利。

The YOHO Hub II兩房815萬易主

當中包括The YOHO Hub II第6座低層K室，單位實用面積約493方呎，兩房連儲物房間隔。原開價820萬元，議價後以815萬元易手，呎價約16,531元。原業主於2024年10月720.95萬元一手購入，持貨約1年半轉售，帳面獲利94.05萬元或約13%離場。