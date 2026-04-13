上環柏廷坊變銀主盤招標 面積達5.8萬呎

上環全幢商廈淪為銀主盤。高力宣佈獲接管人委託為首席代理出售上環文咸東街22-26號柏廷坊全幢物業。是次物業將以公開招標形式出售，有關具體招標流程及截標日期，將於未來數周內與接管人確認後正式公佈。據了解，持有該全幢物業的公司為澳門基金OCTA CAPITAL。

柏廷坊為一幢23層高的商業大廈，地盤面積約3,817方呎，總建築面積約58,000方呎。商舖樓層入口設於地面，地庫、高層地下及1樓至3樓，規劃均採用開放式街區佈局，臨街而建，自然匯聚人流與車流，全面提升商舖曝光度。每層商舖樓層提供約3,200至3,700方呎，配合靈活間隔，迎合各類商戶需求。標準樓層設於5至22樓，全部採用一層一戶設計，面積約2,300方呎，每層均設有獨立洗手間，並配備專屬電梯大堂空間，實用性極高。部分樓層更設置空中花園平台，為商戶與顧客提供舒適宜人的休憩空間。全幢物業設計簡潔實用，既能滿足商戶營運需要，亦為投資者提供長線發展空間。