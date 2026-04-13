上環柏廷坊變銀主盤招標 面積達5.8萬呎

上環全幢商廈淪為銀主盤。高力宣佈獲接管人委託為首席代理出售上環文咸東街22-26號柏廷坊全幢物業。是次物業將以公開招標形式出售，有關具體招標流程及截標日期，將於未來數周內與接管人確認後正式公佈。據了解，持有該全幢物業的公司為澳門基金OCTA CAPITAL。
柏廷坊為一幢23層高的商業大廈，地盤面積約3,817方呎，總建築面積約58,000方呎。商舖樓層入口設於地面，地庫、高層地下及1樓至3樓，規劃均採用開放式街區佈局，臨街而建，自然匯聚人流與車流，全面提升商舖曝光度。每層商舖樓層提供約3,200至3,700方呎，配合靈活間隔，迎合各類商戶需求。標準樓層設於5至22樓，全部採用一層一戶設計，面積約2,300方呎，每層均設有獨立洗手間，並配備專屬電梯大堂空間，實用性極高。部分樓層更設置空中花園平台，為商戶與顧客提供舒適宜人的休憩空間。全幢物業設計簡潔實用，既能滿足商戶營運需要，亦為投資者提供長線發展空間。
高力香港資本市場及投資服務部物業重組團隊主管吳嘉輝表示，柏廷坊位處上環核心地段，地段優越，緊鄰中環傳統金融心臟地帶，方便連接金融資源及專業服務 (法律、會計、銀行、資產管理、企業財務顧問等等)，同時吸引潛在投資者。物業周邊交通網絡完善，步行約1分鐘即可到達皇后大道中及上環港鐵站，穩定人流形成堅實消費基礎，為物業帶來抗逆力及長遠增值潛力。
此外，物業以商業及旅客需求為核心，涵蓋餐飲、零售及生活服務等行業，符合區內日常需求，租務需求保持穩定，對收租型投資者具吸引力。項目同時受惠於上環的持續活化及港島西的發展，未來具備進一步升值的潛力。
相信物業推出市場放售後定必成為市場焦點，吸引各類型投資者，尤其對於尋求長線持有優越核心地段全幢物業、並享有穩定租金回報及升值潛力的投資者而言，最為吸引。