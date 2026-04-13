中原城市租金指數CRI按月升0.81% 租金連升5季 首季升1.3%｜樓市數據

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，2026年3月份中原城市租金指數CRI最新報131.27點，按月升0.81%，連升4個月共1.66%。指數連續2個月創歷史新高，再升穿今年2月130.22點高位，近9個月內已5度創新高。租賃市場活躍，但租盤短缺，帶動租金升勢持續。CRI首季升1.30%，相信第二季繼續平穩向升，第三季傳統暑期租賃旺市，料指數有機會上望136點水平。
中原城市大型屋苑租金指數CRI_Mass報137.20點，按月升0.53%。CRI(中小型單位)報133.53點，按月升0.60%。CRI_Mass及CRI(中小型單位)齊升4個月，分別累升1.52%及1.49%，均升破上月高位，同樣連續2個月創歷史新高。CRI(大型單位)報115.93點，按月升2.26%，結束2個月連跌，指數創歷史新高，升破2025年12月114.98點高位。
四區三升一跌 新界西按月跌0.85%
四區租金三升一跌。港島CRI_Mass報127.01點，按月升0.44%，連升3個月共2.08%，指數創歷史新高，升破2019年8月126.98點高位。新界東CRI_Mass報158.72點，按月升0.23%，連升3個月共1.97%，指數連續3個月創歷史新高，再升破2026年2月158.35點高位，近9個月新界東租金已6度創新高。九龍CRI_Mass報123.61點，按月升1.69%，指數創歷史次高，僅低於2025年9月123.66點歷史高位。新界西CRI_Mass報157.81點，按月跌0.85%，連升3個月後回軟，指數仍為歷史第7高。
八大租金指數首季七升一跌 新界西CRI_Mass跌0.52%
2026年首季，八大租金指數七升一跌。CRI按季升1.30%，連升5季共6.58%。CRI_Mass首季升1.51%，CRI(中小型單位)升1.37%，CRI(大型單位)升0.83%，港島CRI_Mass升2.08%，九龍CRI_Mass升2.25%，新界東CRI_Mass升1.97%，新界西CRI_Mass跌0.52%。其中CRI(大型單位)及新界東均連升5季，分別累升8.82%及7.87%。
在121個CRI大型成份屋苑中，2026年首季有74個(即61.2%)屋苑的三個月移動平均實呎調整租金按季錄得上升，九龍佔21個，新界東19個，港島18個，新界西16個。租金升幅逾5%的全屬二線屋苑，分別為大埔中心升13.68%，皇府山升10.07%，天賦海灣升7.17%，爵悅庭升6.36%，帝后華庭升5.91%，瓏門升5.43%，嘉輝花園升5.29%，碧堤半島升5.16%及東港城升5.15%。而傳統主要大型一線屋苑租金升幅明顯較少，太古城升3.13%，美孚新邨升1.69%，嘉湖山莊升0.87%，沙田第一城升0.32%。
至於22個豪宅屋苑，首季有12個(即54.5%)屋苑租金按季錄得上升。升幅較顯著的有帝景園升11.69%，君頤峰升4.63%，陽明山莊升3.49%及半山壹號升2.93%。