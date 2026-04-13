中原城市租金指數CRI按月升0.81% 租金連升5季 首季升1.3%｜樓市數據

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，2026年3月份中原城市租金指數CRI最新報131.27點，按月升0.81%，連升4個月共1.66%。指數連續2個月創歷史新高，再升穿今年2月130.22點高位，近9個月內已5度創新高。租賃市場活躍，但租盤短缺，帶動租金升勢持續。CRI首季升1.30%，相信第二季繼續平穩向升，第三季傳統暑期租賃旺市，料指數有機會上望136點水平。

中原城市大型屋苑租金指數CRI_Mass報137.20點，按月升0.53%。CRI(中小型單位)報133.53點，按月升0.60%。CRI_Mass及CRI(中小型單位)齊升4個月，分別累升1.52%及1.49%，均升破上月高位，同樣連續2個月創歷史新高。CRI(大型單位)報115.93點，按月升2.26%，結束2個月連跌，指數創歷史新高，升破2025年12月114.98點高位。