山頂南區首季錄56.5億成交 按年大增87% 中原：成交額接近2025年上半年總和｜樓市數據

中原地產山頂南區、港島南岸、愉景灣及離島區高級資深營業董事何兆棠表示，根據中原地產山頂南區統計數字，扣除內部轉讓個案，2026年首季山頂南區錄得11宗一手豪宅買賣成交，涉資約21.3億元，較去年同期的8宗及7.1億元，分別顯著上升約38%及200%。二手市場方面，區內於今年首季錄得39宗成交，涉資約35.2億元；對比去年同期的23宗及23.1億元，成交宗數及金額分別上升約70%及52%。總括而言，2026年首季山頂南區合共錄得50宗一、二手豪宅買賣成交，較2025年首季的31宗增加61%；涉資高達56.52億元，按年大增87%，金額已接近2025年上半年的總和。

首季錄 20 宗逾億元成交 金額達 44.1 億 何兆棠補充，2026年首季山頂南區的逾億元超級豪宅表現驚人。在全季50宗一、二手成交中，逾億元成交20宗，佔總宗數四成。同時，較2025年同期的9宗大幅飆升逾1.2倍。 在涉資金額方面，首季逾億元成交總額高達44.1億元，對比2025年同期的18.98億元，按年激增超過132%。值得留意的是，單是這20宗大額物業的成交金額，已佔區內總成交額逾78%，反映市場資金高度集中於頂級物業。 一手市場方面，最高成交金額個案為南灣坊1號相鄰平層單位，成交價3億元，呎價10.2萬元。二手市場方面，最矚目的為淺水灣道110號洋房成交，金額達3.7億元，平均實用呎價約9萬元。

首季錄123宗租務成交 租務市場方面，何兆棠稱，山頂南區的租賃表現持續活躍，錄123宗租賃成交紀錄，涉資約1,398萬元，兩者均與去年同期相若。分層單位平均呎租約49元，而洋房呎租則約65元。0至9.99 萬元租賃成交依然佔大多數，佔59%；10至19.99 萬元租賃成交佔30%；20萬元或以上的租賃成交佔11%。 當中最為矚目的成交為甘道9號洋房項目，月租約66萬元，呎租達128元水平。

受惠於港島南岸全新盤DEEP WATER SOUTH6A及6B期的供應帶動，連同滶晨、海盈山等項目於2026年首季共錄得267宗買賣成交，涉資逾62.5億元。

新晉豪宅首季涉資15.2億 在新晉豪宅方面，2026年首季市場表現遠優於去年。貝沙灣、南灣、深灣9號及南區左岸，共錄得53宗成交，涉資約15.2億元；相比2025年同期的27宗及6.6億元，成交量按年急升約96%，涉資金額更增加130%，反映新晉豪宅屋苑的動力強勁。

一手新晉豪宅方面，受惠於港島南岸全新盤「DEEP WATER SOUTH」6A及6B期的供應帶動，連同「滶晨」、「海盈山」等項目於2026年首季共錄得267宗買賣成交，涉資逾62.5億元。其中單是「滶晨II」及「DEEP WATER SOUTH」6A期已佔超過150宗，顯示一手分層豪宅吸金力極強。何兆棠指出，這反映2026年分層豪宅需求持續擴張，隨着家庭規模縮小，買家由過往鍾情大型獨立屋，轉向追求配套完善、戶型靈活的港島南區分層單位，令港島南岸及深水灣周邊項目成為市場熱點。

滶晨II及DEEP WATER SOUTH6A期已佔超過150宗，顯示一手分層豪宅吸金力極強。

今年料 迎來「超級豪宅年」

展望2026年，香港超級豪宅市場將迎來「超級豪宅年」的強勁勢頭。在一手市場方面，各大發展商積極推盤，包括區內永光地產環角道18號、山頂種植道 1號第二期、大昌地產璟南，以及外區波老道第二期、中信泰富峻譽．渣甸山等新盤將陸續加入戰團，帶動市況升溫。二手市場同樣熱鬧，分層豪宅單位需求大增激發「換樓鏈」，同時不少老牌家族亦趁機將持有的物業割愛套現，以進行資產重新配置。 在租賃及投資市場方面，月租 10萬元以上的大額租務持續供不應求，加上「先租後買」的個案湧現，不少買家正積極搜尋理想居所；投資者亦看好後市，紛紛吸納高檔住宅物業作長線收租。值得留意的是，受惠於港島南岸黃竹坑商場及站頂物業熱賣的刺激，帶動鄰近新進豪宅如貝沙灣、南灣、深灣 9號及南區左岸等房價從低位反彈。