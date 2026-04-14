現樓登場 天璽．海2B期提供140伙 主打四房

一手市場氣氛熱鬧，綜合市場資訊，本月截至昨日錄得約813宗新盤成交。至於新盤供應重鎮的啟德，區內項目再有新動作。新鴻基地產(016)旗下「天璽．海」第2B期已屆現樓，昨突公布售樓說明書，提供140伙，由兩幢物業組成，位於項目第8座及第9/9A座，單位實用面積498至3,537方呎，戶型涵蓋兩房至五房，當中主打四房。

據樓書所示，今期提供戶型涵蓋兩房至五房，標準戶中四房設84伙，涉全盤60%。兩房及三房分別提供33伙及19伙，其餘4伙屬連平台或連天台特色單位。面積最細為9A座2樓C室，實用面積498方呎，兩房一套間隔。面積最大為9座27及28樓HARBOUR SKYPLEX，屬頂層複式連天台戶，實用面積3,537方呎，採五房間隔，外連463方呎平台及1,620方呎天台，設私人泳池。至於今期設117個住宅停車位。