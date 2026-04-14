現樓登場 天璽．海2B期提供140伙 主打四房

一手市場氣氛熱鬧，綜合市場資訊，本月截至昨日錄得約813宗新盤成交。至於新盤供應重鎮的啟德，區內項目再有新動作。新鴻基地產(016)旗下「天璽．海」第2B期已屆現樓，昨突公布售樓說明書，提供140伙，由兩幢物業組成，位於項目第8座及第9/9A座，單位實用面積498至3,537方呎，戶型涵蓋兩房至五房，當中主打四房。
據樓書所示，今期提供戶型涵蓋兩房至五房，標準戶中四房設84伙，涉全盤60%。兩房及三房分別提供33伙及19伙，其餘4伙屬連平台或連天台特色單位。面積最細為9A座2樓C室，實用面積498方呎，兩房一套間隔。面積最大為9座27及28樓HARBOUR SKYPLEX，屬頂層複式連天台戶，實用面積3,537方呎，採五房間隔，外連463方呎平台及1,620方呎天台，設私人泳池。至於今期設117個住宅停車位。
「天璽．海」第1期昨售出1座6樓A室，實用面積2,093方呎，採四房三套間隔，成交價1.1822億元，呎價56,484元。該系列項目自年初現樓重啟銷售後累沽25伙，套現逾16億元。
啟德海灣1期沽802伙
同區其他新盤銷情持續，由嘉華國際(173)牽頭發展的「啟德海灣」第1期昨售出2B座31樓B室，實用面積474方呎，兩房連儲物室間隔，成交價1,063.8萬元，呎價22,443元。發展商指，項目第1期迄今累沽802伙，套現逾66億元；而項目第2期於上周已開價及開放現樓示範單位，周末起計3日累錄近3,000參觀人次。
天瀧現樓後售出230伙 吸金93億
由恒基地產(012)牽頭發展的「天瀧」於上周五及昨日售出2伙，套現8,482萬元。恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝指，項目自現樓後累沽230伙，連車位套現93億元；全盤累售285伙，連車位共套現116.6億元。