雅盈峰壓軸一房「雙破頂」售出 呎價逾3.9萬｜中環新盤

由盈科大衍地產(432)及資本策略地產(497)發展的中環半山己連拿利全新豪宅項目「雅盈峰」連續第三日錄得成交，今日(14日)成功售出屬「PRIME COLLECTION」系列的最後1伙一房單位，為12樓E室，實用面積380方呎，成交價1,489.6萬元，呎價39,200元，成交價及呎價同創項目同類型單位新高。
兩大熱賣珍藏系列全數沽清
盈大地產銷售及市務總監陳惠慈表示，項目自推出以來不足三個月，已累售近90%單位，套現逾25億元。23樓或以下單位現已全數沽清，當中包括「CENTRUM COLLECTION」系列及「PRIME COLLECTION」系列，以及2樓平台特色戶，市場反應相當熱烈。
她稱，項目目前僅餘「CROWN COLLECTION」系列(25至30樓)，以及頂層特色單位，屬於整個項目的壓軸中的壓軸，將採取更為惜售的銷售策略。由於項目臨近現樓，發展商計劃保留相關單位至現樓階段才正式推出，讓準買家可親身感受項目的稀缺性與長遠珍藏價值。項目截至今日已累積售出86伙，總成交金額逾25億元。
「雅盈峰」提供99個住宅單位，實用面積由約380至2,523方呎，標準戶型涵蓋一房至四房兩套，主打三房或以上大宅，另設限特色單位。