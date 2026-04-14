熱門搜尋:
伊朗局勢 薈淳 騙案 網上熱話 金正恩 大埔宏福苑五級火 新店關注組 二手樓 周顯 健身 行山路線 C觀點 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
地產
出版：2026-Apr-14 16:30
更新：2026-Apr-14 16:30

雅盈峰壓軸一房「雙破頂」售出 呎價逾3.9萬｜中環新盤

分享：
C1

雅盈峰壓軸一房「雙破頂」售出。

adblk4

由盈科大衍地產(432)及資本策略地產(497)發展的中環半山己連拿利全新豪宅項目「雅盈峰」連續第三日錄得成交，今日(14)成功售出屬「PRIME COLLECTION」系列的最後1伙一房單位，為12E室，實用面積380方呎，成交價1,489.6萬元，呎價39,200元，成交價及呎價同創項目同類型單位新高。

兩大熱賣珍藏系列全數沽清

盈大地產銷售及市務總監陳惠慈表示，項目自推出以來不足三個月，已累售近90%單位，套現逾25億元。23樓或以下單位現已全數沽清，當中包括「CENTRUM COLLECTION」系列及「PRIME COLLECTION」系列，以及2樓平台特色戶，市場反應相當熱烈。

adblk5

她稱，項目目前僅餘「CROWN COLLECTION」系列(2530)，以及頂層特色單位，屬於整個項目的壓軸中的壓軸，將採取更為惜售的銷售策略。由於項目臨近現樓，發展商計劃保留相關單位至現樓階段才正式推出，讓準買家可親身感受項目的稀缺性與長遠珍藏價值。項目截至今日已累積售出86伙，總成交金額逾25億元。

雅盈峰上周累沽12伙套現近3億 再加推1伙一房戶｜中環新盤

雅盈峰截至今日已累積售出86伙，總成交金額逾25億元。

「雅盈峰」提供99個住宅單位，實用面積由約3802,523方呎，標準戶型涵蓋一房至四房兩套，主打三房或以上大宅，另設限特色單位。

即睇中環雅盈峰最新資訊 (House730)

ADVERTISEMENT

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務