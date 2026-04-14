雅盈峰壓軸一房「雙破頂」售出 呎價逾3.9萬｜中環新盤

由盈科大衍地產(432)及資本策略地產(497)發展的中環半山己連拿利全新豪宅項目「雅盈峰」連續第三日錄得成交，今日(14日)成功售出屬「PRIME COLLECTION」系列的最後1伙一房單位，為12樓E室，實用面積380方呎，成交價1,489.6萬元，呎價39,200元，成交價及呎價同創項目同類型單位新高。

兩大熱賣珍藏系列全數沽清

盈大地產銷售及市務總監陳惠慈表示，項目自推出以來不足三個月，已累售近90%單位，套現逾25億元。23樓或以下單位現已全數沽清，當中包括「CENTRUM COLLECTION」系列及「PRIME COLLECTION」系列，以及2樓平台特色戶，市場反應相當熱烈。