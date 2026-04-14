柏傲莊III更新38伙價單 周六推售88伙入場價745萬｜大圍新盤

更新價單的38伙單位，包括13伙一房戶及25伙兩房戶，實用面積由307至534方呎，價單定價943.3萬至1,575.5萬元，扣除最高折扣20%計算，折實售價由754.6萬至1,260.4萬元起，折實呎價由20,901至25,993元，折實平均呎價23,125元。折實最低售價單位為第1座(1A)8樓D室，實用面積307方呎，一房間隔，折實售價754.6萬元，折實呎價24,580元；最低呎價單位為第1座(1A)8樓E室，實用面積475方呎, 兩房間隔，折實售價992.8萬元，折實呎價20,901元。

新世界發展(017)與港鐵(066)合作發展的沙田大圍站上蓋發展項目「柏傲莊」第3期「柏傲莊III」，今日(14日)宣布更新2A及3A號價單共38伙單位售價，同時落實於周六(18日)以價單形式發售88伙。

銷售安排包括24伙一房戶、50伙兩房戶及14伙三房戶，實用面積307至814方呎，價單定價932.3萬至2,210.4萬元，價單呎價24,498至32,495元，扣除最高折扣20%計算，折實售價745.8萬至1.768.3萬元，折實呎價19,597至 25,993元，折實平均呎價22,021元。新世界發展營業及市務部總監何家欣表示，本次銷售將設大手組，同時會預留單位予非大手客，目前入票人士中約7成為本地客，剩餘則為內地及港漂客。

首輪銷售設四個組別

「柏傲莊III」是次採取「雙線銷售」策略，臨河三、四房大宅採用招標形式發售，內園單位則以價單形式發售。是次特設「尊貴業主提名優惠」，於招標時購買四房一套大宅，可以提名一位指定親屬，而於招標時購買四房雙套大宅，可以提名兩位指定親屬，被提名人於價單購買單位時，可享額外1%折扣優惠。