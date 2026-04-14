柏傲莊III更新38伙價單 周六推售88伙入場價745萬｜大圍新盤

新世界發展(017)與港鐵(066)合作發展的沙田大圍站上蓋發展項目「柏傲莊」第3期「柏傲莊III」，今日(14日)宣布更新2A及3A號價單共38伙單位售價，同時落實於周六(18日)以價單形式發售88伙。
更新價單的38伙單位，包括13伙一房戶及25伙兩房戶，實用面積由307至534方呎，價單定價943.3萬至1,575.5萬元，扣除最高折扣20%計算，折實售價由754.6萬至1,260.4萬元起，折實呎價由20,901至25,993元，折實平均呎價23,125元。折實最低售價單位為第1座(1A)8樓D室，實用面積307方呎，一房間隔，折實售價754.6萬元，折實呎價24,580元；最低呎價單位為第1座(1A)8樓E室，實用面積475方呎, 兩房間隔，折實售價992.8萬元，折實呎價20,901元。
銷售安排包括24伙一房戶、50伙兩房戶及14伙三房戶，實用面積307至814方呎，價單定價932.3萬至2,210.4萬元，價單呎價24,498至32,495元，扣除最高折扣20%計算，折實售價745.8萬至1.768.3萬元，折實呎價19,597至 25,993元，折實平均呎價22,021元。新世界發展營業及市務部總監何家欣表示，本次銷售將設大手組，同時會預留單位予非大手客，目前入票人士中約7成為本地客，剩餘則為內地及港漂客。
首輪銷售設四個組別
「柏傲莊III」是次採取「雙線銷售」策略，臨河三、四房大宅採用招標形式發售，內園單位則以價單形式發售。是次特設「尊貴業主提名優惠」，於招標時購買四房一套大宅，可以提名一位指定親屬，而於招標時購買四房雙套大宅，可以提名兩位指定親屬，被提名人於價單購買單位時，可享額外1%折扣優惠。
周六的銷售將於周五(17日)下午7時截票，並設有四個組別，分別為X、S、A及B組。當中X組別為「尊貴業主提名優惠」被提名人，最多可認購1伙指定單位。S組別為大手組，須最少認購各1伙指定三房及一房單位，最多可認購4伙指定單位；A組別須認購1伙指定三房單位，最多可認購2伙指定單位；B組可認購1至2伙指定單位。
首日截標沽52伙 套現逾12.8億
「柏傲莊III」昨日(13日)首日截標沽出52伙，套現逾12.8億元。招標成交單位包括8伙四房雙套、15伙四房一套、29伙三房。成交價及呎價最高為第8座(8A)48樓A室，屬四房雙套連工作間及洗手間設計，實用面積1,210方呎，成交價4,356萬元，呎價36,000元。何家欣補充指，當中絕大部份成交價較重售前價高，而買家中逾6成來自本地，逾3成為內地買家。
「柏傲莊III」由2座大樓組成，提供892伙，提供一房至四房，並主打三及四房單位，四房戶更是「柏傲莊III」獨有戶型。