銅鑼灣美漢大廈地舖連惠康租約放售 意向價1.5億｜商舖市況

世邦魏理仕獲委任為獨家代理，負責出售位於銅鑼灣謝斐道501–515號美漢大廈地下2、2A及3號舖。本物業將以私人協議形式出售，並以「現狀」部份交吉及部份連同現有租約出售。最新意向售價為1.5億元，呎價約15,000元。

本物業現由單一長期租戶惠康超級市場（Wellcome）全數承租，自1990年起租用至今逾36年，提供穩定而具實績的租金收入。物業屬大型地下零售舖位，建築面積約10,000方呎，在銅鑼灣核心地段極為罕有，並坐擁約30呎面向謝斐道街舖門面，具備極高曝光度及品牌展示價值。