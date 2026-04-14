銅鑼灣美漢大廈地舖連惠康租約放售 意向價1.5億｜商舖市況

世邦魏理仕獲委任為獨家代理，負責出售位於銅鑼灣謝斐道501–515號美漢大廈地下2、2A及3號舖。本物業將以私人協議形式出售，並以「現狀」部份交吉及部份連同現有租約出售。最新意向售價為1.5億元，呎價約15,000元。
本物業現由單一長期租戶惠康超級市場（Wellcome）全數承租，自1990年起租用至今逾36年，提供穩定而具實績的租金收入。物業屬大型地下零售舖位，建築面積約10,000方呎，在銅鑼灣核心地段極為罕有，並坐擁約30呎面向謝斐道街舖門面，具備極高曝光度及品牌展示價值。
本物業人流及交通配套極佳，步行兩分鐘即可到達銅鑼灣港鐵站、崇光百貨，以及One Causeway Bay，即阿里巴巴即將啟用的香港總部。物業對面設有多條專線小巴總站，確保全日持續而穩定的人流。
世邦魏理仕香港資本市場部高級董事黎其峰表示，根據政府統計處資料，2026年2月本港零售銷售額按年上升5.5%至約350億元，而2025年全年零售租賃成交量達110萬方呎，為過去十年間第二活躍的年份。隨着零售市場動力回升，加上價格自高位出現明顯調整，該物業具備防守性投資特質，提供具韌性的收入來源及長遠資本增值潛力。作為比較，灣仔駱克道京都廣場一個約4,000方呎的地舖於2025年2月以每方呎31,250元成交，突顯是次銅鑼灣核心街舖意向呎價約15,000元的相對吸引力。