鄧成波家族再有3項灣仔駱克道物業變銀主盤 公開招標放售｜工商舖

駱克道 205 – 217 號，菲林明道31，33號立德大廈地下 2A 號舖及1樓至2樓寫字樓1 – 8號，物業總建築面積約 13,234方呎，其中 1樓及 2樓每層約 6,429 方呎，以現狀連現有租約出售，買家可即時享有租金回報。公開招標截止日期為2026年6月5日（星期五）中午12時正。

駱克道414，418 – 430號偉德大廈地下1號舖B1及B2部分及1樓 – 2 樓，物業總建築面積約 19,572方呎，其中 1 樓及 2 樓每層約 9,286方呎，間隔方正實用，以現狀交吉出售。公開招標截止日期為2026年6月26日（星期五）中午12時正。

第一太平戴維斯投資部首席資深董事溫武忠表示，是次出售的一籃子駱克道優質商業物業均坐落於灣仔及銅鑼灣核心商業地段，屬市場上罕有同類型大面積組合放售項目，位置優越，人流暢旺。相關物業同時涵蓋臨街商舖及高實用樓層，靈活性高，切合不同投資及自用買家的需要，相信物業將同時吸引投資者及用家的高度關注。