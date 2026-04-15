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出版：2026-Apr-15 15:00
更新：2026-Apr-15 15:00

外區客為住近家人買大埔中心兩房 原業主帳賺逾「4球」離場｜二手樓成交

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大埔中心兩房19年轉手帳面升值逾2.1倍。(資料圖片)

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中原地產大埔中心高級分區營業經理黃達雄表示，近期市況向好，大埔中心最新錄得6座中層H室成交，單位實用面積約451方呎，兩房間隔。原叫價約610萬元，議價後微減10萬元，以600萬元沽出，呎價約13,304元。

據了解，新買家為外區客，為住近父母，見單位間隔合用，即決定購入單位自住。原業主於2007年以190萬元購入單位，持貨約19年，現轉售帳面獲利410萬元，物業期內升值逾2.1倍。

資料顯示，大埔中心位於大埔市中心安邦路9號，1985年入伙，分為6期共有22座，提供4,080個單位。

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