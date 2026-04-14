尖東明輝中心高層全層戶拆售 最低意向呎價6810元｜商廈市況

該物業建築面積約 13,020方呎，由9個已經分契單位組成，現已全數租出，每月總租金收入約 38萬元，提供即時而穩定的現金流。業主特意挑選其中2伙重點優惠單位，同樣是815方呎，首批優惠價每個單位只需555萬，折合單位最低呎價只需6,810元，屬尖沙咀東同類型寫字樓中具吸引力的定價水平。

世邦魏理仕（CBRE）獲業主委任為獨家代理，出售尖沙咀東核心地段的寫字樓投資項目加連威老道94號明輝中心12樓頂層全層，物業以「現狀」連租約全層或可以分拆出售，意向價約1.18億元，折合單位最低呎價只需6,810元。

明輝中心位處尖沙咀東成熟商業區，鄰近多條主要幹道及港鐵網絡，交通便利。值得留意的是，同座大廈的商場地庫至3樓早前由香港城市大學以約8.8億元，呎價約9,700元，購入，目前正進行大型翻新工程，預計將於明年投入作教學用途，進一步提升整體物業形象及人流。

世邦魏理仕香港資本市場部資深董事莫旺寧表示，尖沙咀東屬傳統核心商業區，供應有限，而頂層全層寫字樓更屬罕有。加上城大進駐同座物業，以及區內學生住宿及教育相關用途持續增加，令該項目的中長線前景更為清晰。現時定價具競爭力，無論是收租投資者，或計劃中長期自用及拆售的買家，均具相當吸引力。