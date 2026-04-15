景鴻移民創辦人遺產屋招標放售 3224呎三層洋房連地庫天台｜二手市況

已故景鴻集團創辦人兼董事長關景鴻的遺產物業，最近由第一太平戴維斯獨家代理公開招標出售。物業為九龍又一村海棠路62號7號屋，實用面積約3,224方呎，以現狀全新交吉出售，公開招標截止日期為2026年6月9日（星期二）中午12時正。
物業為一棟三層高洋房連地庫及天台，地庫車房可容納兩車，擁四房四套間隔，另設私家電梯及前後花園。客飯廳層與層高度達4.5米，空間感十足。
物業位處又一村寧靜內街的低密度豪宅屋苑，全屋苑只有10伙，私隱度極高，居住環境恬靜舒適，步行約數分鐘即可到達九龍塘港鐵站及又一城，交通便捷。區內配套完善，鄰近多個大型私人會所，如又一村花園俱樂部等。
第一太平戴維斯住宅銷售部助理董事勞家輝表示，本屋苑業主非常惜售， 從來沒有二手成交，一手平均購入價每呎約為39,000，現正低於買入價出售, 屬同區難得一見的相對低價入場機會。是次放售為全新未入伙單位，發揮空間及裝修彈性極高，買家可因應個人喜好及生活方式度身打造理想居所。
關景鴻博士，為景鴻移民（集團）顧問有限公司的創辦人及前任主席，有「移民教父」之稱。其創辦的景鴻集團在無綫電視的《宣傳易》的廣告台詞「永遠朋友，永遠服務」﹑「我可以幫到你」、「保證申請成功，否則原銀奉還」深入民心。2023年7月19日，景鴻集團發布訃文稱關景鴻已經於2023年6月離世，終年66歲。