首季安老按揭登記錄75宗 按年跌21%｜樓市數據

根據中原按揭研究部及土地註冊處的數據，2026年3月錄得17宗安老按揭登記，按月減少5宗，跌幅為23%；2026年首季錄得75宗登記，對比2025年首季（95宗）按年跌21%。

安老按揭巿場佔有率方面，自安老按揭計劃推出以來，中銀香港的參與度一直最高，2026年3月份17宗安老按揭登記均由中銀香港承造。根據2026年首季記錄，排名第一為中銀香港，錄得73宗登記，市佔率達97%；排名第二是上海商業銀行，錄得2宗登記，市場佔有率為3%。

為進一步增加計劃吸引力，香港按揭證券公司於2026年3月9日推出優化安老按揭計劃措施，將定息按揭計劃首30年的年利率下調至4%，而不同參加年齡下的每月年金金額則最多增加5%，措施已於3月10日起接受申請。同時，按證公司亦於2026年3月17日至12月31日期間推出「綠色推廣」，鼓勵市民以達至「綠建環評」評級的物業申請安老按揭，以獲取一次性現金獎賞。受惠於優化措施出台，根據香港按證保險公司的數據，2026年3月份共接獲83宗安老按揭申請，較2月份的42宗大幅上升接近1倍，錄得顯著升幅。