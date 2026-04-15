中原：首季二手豪宅交投按季升5.2% 創18個季度新高｜樓市數據

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，2026年首季價值2,000萬元以上的二手私人住宅買賣合約登記錄507宗，總值213.89億元，較2025年第四季的482宗及215.39億元，分別上升5.2%及微跌0.7%。利率回落，本地樓市向好，樓價回升，但二手豪宅升幅相對落後，吸引不少資金流向豪宅市場，刺激交投量連升4季共69.6%，宗數創2021年第三季631宗後的18個季度新高。首季二手宗數比例重越五成，錄51%，為近4季以來再現，按季增加5個百分點，二手再次主導豪宅大市。

以價格類別拆分為2,001-3,000萬元，3,001-5,000萬元及5,000萬元以上，全部二手宗數錄得按季上升，且齊創2021年第三季後的18個季度新高。當中，價值3,001-5,000萬元的買賣升幅最大，今年首季錄158宗及59.34億元，宗數及金額同樣按季升8.2%。2,001-3,000萬元的買賣錄267宗及64.88億元，按季升4.3%及3.9%。5,000萬元以上的買賣錄82宗及89.67億元，按季升2.5%及跌8.6%。

薄扶林貝沙灣首季二手豪宅成交宗數最多

2026年首季2,000萬元以上二手買賣登記宗數最多的屋苑為薄扶林貝沙灣，錄16宗，總值6.27億元。九龍站擎天半島錄14宗，排名第二，總值3.84億元。南昌站匯璽及何文田半山壹號，各錄12宗，並列第三，分別總值4.22億元及3.69億元。九龍站凱旋門及西半山寶翠園，各錄10宗，同樣排名第四，分別總值3.86億元及2.76億元。

一手方面，2026年首季價值2,000萬元以上的一手私人住宅買賣合約登記錄480宗，總值263.10億元，較2025年第四季的571宗及305.40億元，分別下跌15.9%及13.9%。農曆新年前後，發展商放緩推售豪宅新盤，影響一手豪宅市道連升3季後回軟。其中，3,001-5,000萬元及5,000萬元以上買賣量均跌超過一成半，宗數錄157宗及136宗，按季跌27.0%及16.0%；金額錄61.82億元及155.13億元，按季跌26.4%及10.8%。至於2,001-3,000萬元買賣則跌幅較少，錄187宗及46.15億元，按季跌3.6%及2.8%，但這個類別已連跌2季，宗數及金額均為近3季低位。