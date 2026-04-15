周末收票 首岸兩房入場費638萬

新盤市場火熱，發展商繼續展開新盤推售攻勢。恒基地產(012)、希慎興業(014)及帝國集團合作發展的紅磡「首岸」昨首推110伙，包括100伙兩房及10伙三房。扣除最高9%折扣優惠計算，折實價638萬元起，折實呎價17,365元起，折實平均呎價18,666元。項目今日起對外開放示範單位，周末開始收票，目標月內開售。
恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，單位全數位處第1期2座，實用面積339至642方呎，折實價638萬至1,215.12萬元，折實呎價17,365元至20,065元。
最低售價為5樓N室兩房，實用面積339方呎，折實價638萬元，呎價18,820元。三房最平入場單位為2座5樓A室，實用面積642方呎，折實價1,183萬元，呎價18,427元。
韓家輝形容首批單位為「愛不釋首價」，定價已參考同區一手及二手，並考慮到樓花期及位置等因素，透露定價比心目中低約3%。
中原地產亞太區副住宅兼住宅部總裁陳永傑稱，該盤首批單位定價與同區貨尾有15%折讓，吸引力十足，絕對有力起動樓盤。
即睇紅磡首岸第1期最新資訊 (House730)
柏傲莊III周六賣88伙
新世界發展(017)與港鐵(066)合作發展的沙田大圍站上蓋發展項目「柏傲莊III」更新2A及3A號價單，修訂38伙售價，折實價754.6萬至1,260.4萬元，折實呎價20,901至25,993元。發展商同步上載銷售安排，將於周六進行首輪價單發售88伙。
新世界發展營業及市務部總監何家欣表示，周六發售單位涵蓋24伙一房、50伙兩房及14伙三房，實用面積307至814方呎，折實價745.8萬至1,768.3萬元，折實呎價約19,597至25,993元。
何家欣稱，項目周一首日截標售出52伙，套現逾12.8億元。買家中逾60%來自本地，逾30%為內地買家。