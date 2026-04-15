周末收票 首岸兩房入場費638萬

新盤市場火熱，發展商繼續展開新盤推售攻勢。恒基地產(012)、希慎興業(014)及帝國集團合作發展的紅磡「首岸」昨首推110伙，包括100伙兩房及10伙三房。扣除最高9%折扣優惠計算，折實價638萬元起，折實呎價17,365元起，折實平均呎價18,666元。項目今日起對外開放示範單位，周末開始收票，目標月內開售。

恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，單位全數位處第1期2座，實用面積339至642方呎，折實價638萬至1,215.12萬元，折實呎價17,365元至20,065元。

最低售價為5樓N室兩房，實用面積339方呎，折實價638萬元，呎價18,820元。三房最平入場單位為2座5樓A室，實用面積642方呎，折實價1,183萬元，呎價18,427元。