映居獲批入伙紙 僅餘18伙單位待售｜旺角新盤

現時全盤僅餘18伙單位可供出售，分佈在高層22樓至28樓，當中6伙更為連天台頂層特色戶。18伙單位最低售價為25樓C單位，實用面積為338方呎，買家可享售價折扣最高達12%，折實售價為746,96萬元，折實實用呎價為22,099元。此外，為回饋同日購買2個或以上單位的買家，買家亦可享「大手客現金回贈優惠」，金額介乎樓價之1.5%至2.25%。

建灝地產與市區重建局合作發展的旺角新盤「映居」市場反應熱烈，項目工程進度理想，近日更已獲批入伙紙，現正全速進行內部裝修及準備收樓階段工作，相信項目可望於短時間內落成及展開交樓程序部署。

建灝地產集團投資及銷售部董事鄭智荣表示，首輪銷售的大手客時段大部分屬投資者，相信買家主要因項目毗鄰港鐵奧運站及旺角站，約5分鐘車程即達高鐵香港西九龍站，以及區內租務回報相當吸引，且兩房租盤稀缺，加上屬同區罕有的超短期樓花新供應，數月後即可入伙，潛力龐大，較快享有投資回報，故極受投資市場青睞。

「映居」至今已累積售出104伙，套現逾7.1億，平均實用呎價約19,966。

「映居」位於旺角埃華街3號，提供122伙，全屬睡房連書房間隔，實用面積由301至347方呎，預計關鍵日期為今年10月31日。項目毗鄰港鐵奧運站及旺角站，約5分鐘即達高鐵香港西九龍站。