BLUE COAST標售2伙四房戶 平台特色戶成交價3980萬｜黃竹坑新盤

長江實業集團(1113)與港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸第3B期「BLUE COAST」系列，今日（15日）再以招標形式售出2伙四房海景單位，分別為位於第1A座6樓A室以及第3座11樓A室。其中第1A座6樓A室為平台特色單位，屬四房一套連儲物房及洗手間間隔，實用面積1,226方呎，連平台318方呎，成交金額3,984.5萬元，成交呎價32,500元。

據了解，兩組買家均為本地客，計劃購入單位作自住用途。

「BLUE COAST」系列至今累售1,155伙，合共套現逾203億元。