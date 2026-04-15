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出版：2026-Apr-15 18:57
更新：2026-Apr-15 18:57

BLUE COAST標售2伙四房戶 平台特色戶成交價3980萬｜黃竹坑新盤

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BLUE COAST標售2伙四房戶 平台特色戶成交價3980萬｜黃竹坑新盤

BLUE COAST標售2伙四房戶 平台特色戶成交價3980萬｜黃竹坑新盤

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長江實業集團(1113)與港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸第3B期「BLUE COAST」系列，今日（15日）再以招標形式售出2伙四房海景單位，分別為位於第1A6A室以及第311A室。其中第1A6A室為平台特色單位，屬四房一套連儲物房及洗手間間隔，實用面積1,226方呎，連平台318方呎，成交金額3,984.5萬元，成交呎價32,500元。

據了解，兩組買家均為本地客，計劃購入單位作自住用途。

BLUE COAST」系列至今累售1,155伙，合共套現逾203億元。

即睇黃竹坑站Blue Coast 3B期最新資訊 (House730)

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