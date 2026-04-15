首季一手私宅登記額錄642.84億 利嘉閣：史上最吸金首季｜樓市數據

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，新盤在首季的傳統淡季跑出，出現令人喜出望外的罕見旺市，相信次季有力表現更佳，帶動整體上半年創出逾萬宗佳績。土地註冊處資料顯示，今年第一季全港共錄得5,374宗一手私宅買賣登記，較去年第四季的5,459宗微跌2%，連跌兩季，但仍為近7季第3高。值得注意的是，若以每年首季同比，今年較去年同期的3,712宗急漲44.8%，且創了自2005年以來22年的同季新高，反映向來屬傳統淡季的首季，今年表現絕對暢旺。今年首季涉及登記金額642.84億元，按季雖微跌5%，按年同比則激增1倍，且為自1996年有史以來最吸金的第一季。若以每宗平均售價計算，今年首季為1,196.2萬元，按季跌約3.9%。

首季一手私宅錄5,374宗 22年同期新高

三區登記量兩跌一升 新界區按季大升 33% 分區統計數字顯示，港島、九龍及新界區今年首季一手私宅登記量錄得兩跌一升，其中以新界區獨撐大市。數據顯示，新界區一手買賣登記由去年第四季的2,012宗，按季大升33%，至今年首季的2,681宗；涉及登記金額203億元，按季也增38%。九龍區登記量表現回落，跌17%，季內錄得2,029宗，而登記金額則跌20%，錄235.45億元。至於港島區季內一手私宅登記量急跌34%，由去年第四季的999宗萎縮至今年首季的664宗，登記總值則減少15%至204.38億元。

SIERRA SEA 2B期錄得最多的758宗買賣登記，涉及登記總值47.29億元，平均每宗成交價約624萬元。

按樓盤分類，今年首季登記新盤中，以新界區佔近半數最多，達約49.9%，在十大新盤登記量排行榜中佔了4個席位。當中，西貢「SIERRA SEA 2B期」錄得最多的758宗買賣登記，涉及登記總值47.29億元，平均每宗成交價約624萬元。其次，同系的「SIERRA SEA 2A期」也有711宗，排次位，涉及登記總值44.27億元，平均每宗成交價約為623萬元；而油塘「柏景峰」則錄269宗登記排第三位。至於在首季的十大熱賣新盤當中，平均每宗成交價最高者為港島南岸2期「揚海」，期內錄得5宗登記，平均每宗涉資4,849萬元；而大埔「上然3期」的533萬元則為較低平均價者。

陳海潮：新盤上半年登記量料破 1 萬宗 7 年同期新高 陳海潮指出，雖然中東戰火仍然未熄，但依過去一個多月來的觀察，對本港樓市造成的直接衝擊有限，甚至戰火爆發期間，樓市交投量及樓價均不跌反升，反映只要戰火在後市沒有失控，樓市主要仍是受本地的一些基本面所影響，如經濟靠穩、新增人口住屋需求上升、息率維持平穩低企，都有利次季樓市持續造好。如樓市能保持強勢，假設第二季一手買賣登記量按月能維持在1,800至2,000宗左右的水平，則次季可望錄近6,000宗登記，將按季再升近12%，屆時上半年一手登記有力突破1.1萬宗，料創自2020年以來的7年同期新高，並於期間首度突破1萬宗水平。