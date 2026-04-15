中原大灣區指數首季升0.8%結束8季連跌 四大中心城市僅香港升3.1%｜樓市數據

2026年3月中原大灣區指數報91.26點，按月升0.55%，連升兩個月。3月份中原大灣區12個指數中，錄得升幅的指數4個，增幅由0.12%至1.67%不等，下跌指數8個，跌幅為0.64%至4.9%。 2026年首季，中原大灣區指數結束連續八季下跌，首季錄0.8%升幅，12個指數中，7個下跌5個上升，四大中心城市只有香港指數錄得上升，而且升幅達3.1%，成功帶動大灣區指數於首季終於止跌回升。

3 月四大中心城市 除澳門外皆升 中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，大灣區城市尤其四大中心城市，於新春過後的三月出現成交量小陽春。四大中心城市於3月份，除澳門外，其餘三個皆升，廣州結束連續15個月下跌局面，3月份指數升0.76%，二手成交錄9181宗，雖未返回萬宗水平，但較二月升64%。深圳指數則連升兩個月，累升1.12%。由於二月受新春假期成交量少，基數較低影響，3月份深圳二手成交錄得116%的大幅飈升，全月錄5071宗二手成交。