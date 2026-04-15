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出版：2026-Apr-15 21:35
更新：2026-Apr-15 21:35

中原大灣區指數首季升0.8%結束8季連跌 四大中心城市僅香港升3.1%｜樓市數據

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中原大灣區指數首季升0.8%結束8季連跌 四大中心城市僅香港升3.1%｜樓市數據

3月份香港指數升1.67%，是眾多指數中升幅最大的城市，創16個月最大升幅。

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20263月中原大灣區指數報91.26點，按月升0.55%，連升兩個月。3月份中原大灣區12個指數中，錄得升幅的指數4個，增幅由0.12%1.67%不等，下跌指數8個，跌幅為0.64%4.9%

2026年首季，中原大灣區指數結束連續八季下跌，首季錄0.8%升幅，12個指數中，7個下跌5個上升，四大中心城市只有香港指數錄得上升，而且升幅達3.1%，成功帶動大灣區指數於首季終於止跌回升。

中原大灣區指數首季升0.8%結束8季連跌 四大中心城市僅香港升3.1%｜樓市數據

3月四大中心城市 除澳門外皆升

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，大灣區城市尤其四大中心城市，於新春過後的三月出現成交量小陽春。四大中心城市於3月份，除澳門外，其餘三個皆升，廣州結束連續15個月下跌局面，3月份指數升0.76%，二手成交錄9181宗，雖未返回萬宗水平，但較二月升64%。深圳指數則連升兩個月，累升1.12%。由於二月受新春假期成交量少，基數較低影響，3月份深圳二手成交錄得116%的大幅飈升，全月錄5071宗二手成交。

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中原大灣區指數首季升0.8%結束8季連跌 四大中心城市僅香港升3.1%｜樓市數據

四大中心城市於3月份，除澳門外，其餘三個皆升。

3月香港指數升1.67%

香港方面，是大灣區指數升勢的領頭羊。三月份香港指數升1.67%，是眾多指數中升幅最大的城市，創16個月最大升幅。總結第一季，香港指數連續三個月錄得升幅，累升3.1%。陳永傑指，受撤辣，及降息的疊加效應下，香港物業市場於2026年步進升軌，不論成交量及成交價皆錄得顯著升幅。中東戰爭亦令香港物業發揮避險作用，今年第一季一手成交創出13年新高，料第二季升勢將持續。

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