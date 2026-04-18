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出版：2026-Apr-18 18:00
更新：2026-Apr-18 18:00

日出康城業主棄租套現！三房套放盤3個月減價賣出 「09年貨」帳賺1倍｜二手樓成交

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日出康城業主棄租套現！三房套放盤3個月減價賣出 「09年貨」帳賺1倍｜二手樓成交

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中原地產將軍澳都會駅第一分行副區域營業經理黃靜娟表示，中原最新促成一宗將軍澳日出康城1期首都交投，單位為5座低層RA室，實用面積約716方呎，採三房套房加儲物房間隔，坐向西南方，外望清靜園景，裝修簇新。

黃靜娟指，上址今年1月以830萬元放售，累減24萬元或約2.9%，以806萬元沽出，呎價約11,257元。

據悉，原業主於2009年以395萬元購入單位，一直作長線投資收租用途，近日換入區內新晉屋苑大單位，才決定放售上址，持貨約17年，現轉售帳面大幅獲利411萬元，物業期內升值約1倍。

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