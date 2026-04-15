葵涌iCITY全新二期24小時工作間即將登場 一期出租率超過95%｜工廈市況

金朝陽集團發展的葵涌「iCITY」計劃於今年第二季首度推出全新二期24小時工作間，並正式委託仲量聯行擔任推廣顧問，標誌著項目銷售部署進入最後衝刺階段，連串宣傳活動即將全面展開。 「iCITY」位處葵涌打磚坪街111號，憑藉其項目獨特優勢與完善配套，自推出以來深受市場追捧。項目一期銷售成績斐然，其24小時工作間的租賃交投更見暢旺。截至上月初，項目已累計錄得逾350宗租賃成交，出租率逾95%，月租介乎約10,000至16,000元。目前市場上放租盤源極為短缺，反映市場對現代化全天侯工作間需求殷切。

「iCITY」工作間建築面積由335至510方呎不等，每伙單位均內置獨立洗手間，此類配置在現今工廈市場中可謂絕無僅有。工作間樓底高達4.2米，空間感十足且布局極具靈活性，方便用戶根據業務需求自由規劃。此外，項目更備有約18,000方呎的多元化園林平台，為用戶提供優質綠化休憩空間，更特別提供具增值服務，協助業戶策劃活動。

金朝陽地產代理有限公司營業及市務總經理鄭惠卿表示，「iCITY」作為葵涌區的最大全新數碼工業地標，精準切合現代企業及創業者對靈活24小時工作空間的需求。「iCITY」憑藉其自身獨特優勢與完善配套，項目一期無論在銷售或租賃上均取得亮眼成績，市場更出現「一盤難求」的現象。公司決定於第二季乘勢首度推出全新二期項目，以滿足市場對全天候優質工作空間的龐大需求。

仲量聯行項目策略及顧問部資深董事李遠峰指，公司非常榮幸獲金朝陽集團委託，負責「iCITY」全新二期工作間的推廣工作。近年營商模式不斷演變，隨著創科、多媒體創作等新興行業迅速崛起，市場對具備高規格及24小時靈活運作的工作間需求甚殷，但目前市面上能切合現代化科技需求的新型工廈供應極為罕有，「iCITY」正好填補了這一缺口。在同類優質盤源極度短缺的情況下，公司深信「iCITY」二期勢將成為投資者以及初創和小微企業用家爭相追捧的焦點。