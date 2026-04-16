中原：南區新晉豪宅成市場焦點 貝沙灣首季增幅達111%｜樓市數據

中原地產山頂南區、港島南岸、愉景灣及離島區高級資深營業董事何兆棠表示，2026年香港樓市展現出勢不可擋的復甦勢頭，首季數據反映出市場積壓已久的購買力正以前所未有的速度釋放。隨著經濟趨穩定及市場信心全面回歸，高端住宅市場表現尤為亮眼。根據中原地產山頂南區統計數字，扣除內部轉讓個案，南區新晉豪宅區在今年首三個月錄得顯著的量價漲幅，結合港島南岸一手項目的持續去貨，反映市場資金正加速流入優質物業。

由於淺水灣、山頂等傳統豪宅供應稀少，在南區新晉豪宅的二手市場方面，鄰近且同樣具備低密度特質、或配套完善的新型分層豪宅，已成為市場新貴或分支家庭的首選。其中貝沙灣表現最為突出，在2026年首季錄得高達36宗成交，相較於2025年同期的17宗，增幅高達111%，成交總金額更衝破10.66億元大關。值得關注的是，貝沙灣的平均呎價已重返25,234元的強勢水平，徹底擺脫了過去兩年的調整期。成交量急增反映出具實力的買家已不再觀望，紛紛趁勢入市鎖定優質資產。與此同時，南灣與深灣9號同樣交出亮麗成績表，南灣首季成交宗數由去年同期的4宗躍升至10宗，成交總額錄得近1.5倍的增長；深灣9號雖然成交量維持在6宗的穩健水平，但其平均成交呎價上揚至28,537元，較去年同期顯著反彈約16.8%，足見高端買家對優質海景物業的剛性需求及對後市的信心。