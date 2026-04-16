中原：南區新晉豪宅成市場焦點 貝沙灣首季增幅達111%｜樓市數據

中原地產山頂南區、港島南岸、愉景灣及離島區高級資深營業董事何兆棠表示，2026年香港樓市展現出勢不可擋的復甦勢頭，首季數據反映出市場積壓已久的購買力正以前所未有的速度釋放。隨著經濟趨穩定及市場信心全面回歸，高端住宅市場表現尤為亮眼。根據中原地產山頂南區統計數字，扣除內部轉讓個案，南區新晉豪宅區在今年首三個月錄得顯著的量價漲幅，結合港島南岸一手項目的持續去貨，反映市場資金正加速流入優質物業。
由於淺水灣、山頂等傳統豪宅供應稀少，在南區新晉豪宅的二手市場方面，鄰近且同樣具備低密度特質、或配套完善的新型分層豪宅，已成為市場新貴或分支家庭的首選。其中貝沙灣表現最為突出，在2026年首季錄得高達36宗成交，相較於2025年同期的17宗，增幅高達111%，成交總金額更衝破10.66億元大關。值得關注的是，貝沙灣的平均呎價已重返25,234元的強勢水平，徹底擺脫了過去兩年的調整期。成交量急增反映出具實力的買家已不再觀望，紛紛趁勢入市鎖定優質資產。與此同時，南灣與深灣9號同樣交出亮麗成績表，南灣首季成交宗數由去年同期的4宗躍升至10宗，成交總額錄得近1.5倍的增長；深灣9號雖然成交量維持在6宗的穩健水平，但其平均成交呎價上揚至28,537元，較去年同期顯著反彈約16.8%，足見高端買家對優質海景物業的剛性需求及對後市的信心。
DEEP WATER SOUTH兩期首季錄101宗成交
一手市場方面，今年首季港島南岸呈現百花齊放的局面。其中最矚目的為「DEEP WATER SOUTH」6A及6B期，兩期項目在首季聯手貢獻了高達101宗成交，吸金能力強勁，總成交額達18.734億元。「Blue Coast」系列及滶晨系列亦表現亮眼，分別錄約60宗及約75宗成交，涉及金額超過34億元，反映了港島南區鐵路上蓋物業的罕有度，更顯示出市場對高品質新盤需求仍然熾熱。除了全新盤，區內貨尾單位亦錄有成交，如海盈山錄得約4.8億元的成交額，揚海的成交金額較去年同期有顯著進帳。
何兆棠表示，貝沙灣及南灣等二手成交倍增，反映出傳統豪宅地段供應稀缺，加上隨着家庭規模縮小，買家由過往鍾情大型獨立屋，轉向追求配套完善、戶型靈活的分層豪宅。結合港島南岸如 「DEEP WATER SOUTH」及「滶晨」等新盤的亮麗成績，進一步印證市場對高品質、鐵路上蓋物業的需求極其熾熱。
此外，買家結構亦趨向多元化，除了本地名牌家族外，更有不少內地頂級富豪、海外華僑以及外籍客戶已由觀望轉為果斷入市，此類長線投資者看準豪宅物業的稀缺性，旨在於樓價重拾升軌初期鎖定優質資產。隨著樓價穩步回升與成交量持續高企，預計這股暢旺的交投氣氛將會橫跨整個2026年，今年豪宅市場有望全面收復失地。