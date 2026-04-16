「4球」買兩房！粉嶺及沙田私樓連錄上車客成交｜二手市況

樓市氣氛持續向好，細價屋苑尤其受到上車客追捧，粉嶺及沙田均錄得「4球」兩房成交個案。

御皇庭兩房 430 萬易手

中原地產粉嶺花都廣場分行經理紀浩然表示，粉嶺上水區4月迄今暫錄約37宗二手交投，較上月同期減少約30%，其中粉嶺御皇庭佔1宗，最新錄得1座低層B室成交，單位實用面積約398方呎，兩房間隔，日前議價後以430萬元易手，呎價約10,804元。

紀浩然透露，新買家為上車客，見單位間隔合用，價錢合理，即購入單位自住。據悉，原業主於2009年以165萬元購入上址，持貨約17年，現轉售帳面獲利265萬元，物業期內升值約1.6倍。