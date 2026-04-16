首季一手私宅登記量錄5506宗 中原：創22年最高首季｜樓市數據

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，2026年首季一手私人住宅買賣合約登記錄5,506宗，總值647.50億元，較2025年第四季5,577宗及684.30億元，按季分別下跌1.3%及5.4%。雖然宗數及金額輕微回落，但仍連續四季逾5,000宗水平，反映一手市場交易持續活躍。

今年農曆新年延遲至2月，買家提早於1月新春前入市，發展商乘時推售大型新盤，銷情理想推高首季宗數創2004年首季10,776宗後二十二年來最高首季數字，金額更創有記錄以來第一季歷史新高。2月底中東衝突升級，全球股市波動，但無阻用家及投資者入市。隨著中東戰事未有進一步升級，股票市場回穩，近日一個月拆息反覆在2厘水平徘徊，增加買家 入市信心， 多個新盤復活節後推售，第二季宗數可維持5,500宗以上，料今年上半年一手登記宗數逾11,000宗。