天瀧首推合拼打通單位 下周三招標發售｜啟德新盤

由恒基地產(012)、中國海外發展(688)、華懋集團、帝國集團、新世界發展(017)及會德豐地產合作發展的啟德海灣半島PARK PENINSULA現樓新盤「天瀧」，今日(16日)開放1組全新經改動打通的連裝修現樓合拼鉅宅予傳媒參觀。
恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，為迎合市場需求，項目特意進行改動工程，將部分相鄰單位打通，首批經改動打通的單位有6組，實用面積由2,187至2,767方呎，間隔涵蓋四房三套至七房三套。將以招標形式分批推售，最新已上載銷售安排，首推第3座20樓B室於下周三(22日)發售。韓家輝續指，未來視乎市場反應，有機會再打通約3至5組單位。另外，全盤約160伙的一房單位，預計將於下半年以價單形式推售。
韓家輝補充，項目自以現樓推售至今，市場反應熱烈，接獲不少查詢，自現樓後累售 230伙，連車位套現約 93億元，全盤累售285伙，連車位套現約 116.6億元。當中，海景單位共379伙，目前已售出259伙約68%，平均成交呎價35,700元，平均成交價4,200萬元。
恒基物業代理營業(二)部副總經理李菲茹表示，今日開放第8座12樓A及B室，經改動連裝修現樓合拼鉅宅。特意進行改動工程，將A及B室相鄰單位打通，由原先實用面積1,259及1,298方呎的四房雙套間隔單位，打造成全新總實用面積 2,557方呎，四房三套間隔臨海鉅宅，預計明日起(17日)開放予公眾參觀。