天瀧首推合拼打通單位 下周三招標發售｜啟德新盤

由恒基地產(012)、中國海外發展(688)、華懋集團、帝國集團、新世界發展(017)及會德豐地產合作發展的啟德海灣半島PARK PENINSULA現樓新盤「天瀧」，今日(16日)開放1組全新經改動打通的連裝修現樓合拼鉅宅予傳媒參觀。

恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，為迎合市場需求，項目特意進行改動工程，將部分相鄰單位打通，首批經改動打通的單位有6組，實用面積由2,187至2,767方呎，間隔涵蓋四房三套至七房三套。將以招標形式分批推售，最新已上載銷售安排，首推第3座20樓B室於下周三(22日)發售。韓家輝續指，未來視乎市場反應，有機會再打通約3至5組單位。另外，全盤約160伙的一房單位，預計將於下半年以價單形式推售。