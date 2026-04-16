柏傲莊III累收4500票 超額逾50倍｜大圍新盤

新世界發展(017)與港鐵(066)合作發展的沙田大圍站上蓋發展項目「柏傲莊」第3期「柏傲莊III」，今日(16日)首度開放現樓會所「Sky House」。項目截至下午2時，已累收逾4,500個認購登記，以周六(18日)價單形式首輪發售的88伙計算，超額認購逾50倍。

周六的銷售將於明日(17日)下午7時截票，並設有四個組別，分別為X、S、A及B組。當中X組別為「尊貴業主提名優惠」被提名人，最多可認購1伙指定單位。S組別為大手組，須最少認購各1伙指定三房及一房單位，最多可認購4伙指定單位；A組別須認購1伙指定三房單位，最多可認購2伙指定單位；B組可認購1至2伙指定單位。何家欣表示，將預留20伙予B組選購。

住客會所FARM PAVILION設有三大主題建築「Well House」、「Farm House」及「Sky House」，連同綠化園林總面積約 28 萬方呎，提供逾30項會所設施。位於「柏傲莊III」的住客會所「Sky House」今日首度曝光，採用獨特的天窗設計，提供多項設施，包括天幕雅座、漫活坊、晨曦瞭望台、冒險世界、藝文坊、音樂室及小小探險世界，提供一個度身訂造的「長幼共融」的休憩空間。