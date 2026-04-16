柏傲莊III累收4500票 超額逾50倍｜大圍新盤

新世界發展(017)與港鐵(066)合作發展的沙田大圍站上蓋發展項目「柏傲莊」第3期「柏傲莊III」，今日(16日)首度開放現樓會所「Sky House」。項目截至下午2時，已累收逾4,500個認購登記，以周六(18日)價單形式首輪發售的88伙計算，超額認購逾50倍。
新世界發展營業及市務部總監何家欣表示，目前入票人士中，約七成為本地客，約三成為港漂內地；另外四分一招標成交人士再入票，
項目短短兩日招標共沽出72伙，套現近18億元，買家中逾6成來自本地，逾3成為內地買家，反映項目剛性需求強勁。
周六的銷售將於明日(17日)下午7時截票，並設有四個組別，分別為X、S、A及B組。當中X組別為「尊貴業主提名優惠」被提名人，最多可認購1伙指定單位。S組別為大手組，須最少認購各1伙指定三房及一房單位，最多可認購4伙指定單位；A組別須認購1伙指定三房單位，最多可認購2伙指定單位；B組可認購1至2伙指定單位。何家欣表示，將預留20伙予B組選購。
住客會所FARM PAVILION設有三大主題建築「Well House」、「Farm House」及「Sky House」，連同綠化園林總面積約 28 萬方呎，提供逾30項會所設施。位於「柏傲莊III」的住客會所「Sky House」今日首度曝光，採用獨特的天窗設計，提供多項設施，包括天幕雅座、漫活坊、晨曦瞭望台、冒險世界、藝文坊、音樂室及小小探險世界，提供一個度身訂造的「長幼共融」的休憩空間。
住客會所由挪威的國際知名建築事務所Snøhetta 主理，Snøhetta自 1989 年創立以來，已成為跨領域設計的國際知名建築事務所，代表作品遍佈全球，從埃及的亞歷山大圖書館、奧斯陸的挪威國家歌劇院，到紐約的九一一國家紀念博物館園區等，蜚聲國際。