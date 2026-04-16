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地產
出版：2026-Apr-16 16:31
更新：2026-Apr-16 16:31

首岸基座商場由3層組成 佔地12萬呎 最快明年第四季開幕｜紅磡新盤

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首岸基座商場由3層組成 佔地12萬呎 最快明年第四季開幕｜紅磡新盤

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恒基地產(012)、希慎興業(014)及帝國集團合作發展的紅磡「首岸」為市區重建局「Victoria Cove Area 東維港灣區」中首個連接海濱長廊的項目，該盤設有3層基座商場，面積近12萬方呎，提供約150個車位，屬區內規模最大商業地標。商場項目將由希慎統籌及營運，預計最快2027年第四季開幕。

希慎執行董事及首席營運總監呂幹威表示，項目為集團在九龍區首個統籌及營運的商場，希望憑藉多年深耕銅鑼灣利園區的經驗作為基礎，秉持「社區營造」的核心理念，深入發掘當區本土元素，打造一個新舊融合、充滿溫度和獨具個性的現代都市街區；而項目有別於一般大型商場，現今消費者較少偏好傳統模式，商戶並非都是連鎖店，希望塑造其獨特個性，除吸引區內居民外，亦可以吸引外區人士。他透露，目前已有數個商戶正在洽租，涉及約20%30%商場樓面，而餐廳食肆商戶料會佔商場樓面較重要的比例。

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希慎商舖業務總經理梁雅婷指出，基座商場由三層組成，佔地近12萬方呎，提供約150個車位。商場採用開揚街區式設計，三層高的空間巧妙地連貫室內外，形成人寵共樂的氣氛，同時創造理想的戶外餐飲空間。當中負一層有露天中央廣場，為周末市集、音樂會及文化藝術表演等活動提供理想場地。規劃中的商戶組合將重現本區特色商戶，同時引入外區國際化元素及生活配套，滿足區內住戶及目標客群的日常生活和社交悠閒需求。商場租金水平方面，她說會參考同區及租戶的生意能力。

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項目周五開始收票

項目銷售部署方面，恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，「首岸」自開放示範單位以來，參觀人數絡繹不絕，查詢者眾，將於明日(17日)開始收票，預計月底展開首輪銷售。

「首岸」位於紅磡庇利街1號，第1期提供360伙，設有兩房至三房戶型，項目預計關鍵日期為2027831日。

即睇紅磡首岸第1期最新資訊 (House730)

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