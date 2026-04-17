天瀧示範單位｜2557呎打通合拼連裝修四房三套 雙露台180度飽覽維港景致(多圖有片)｜啟德新盤

由恒基地產(012)、中國海外發展(688)、華懋集團、帝國集團、新世界發展(017)及會德豐地產合作發展的啟德海灣半島PARK PENINSULA現樓新盤「天瀧」，今日(16日)開放1組全新經改動打通的連裝修現樓合拼示範單位。

單位特意進行改動工程，將A及B室相鄰單位打通，由原先實用面積1,259及1,298方呎的四房兩套間隔單位，打造成全新總實用面積2,557方呎，屬於四房三套間隔，層與層之間高度約3.3米。全新客飯廳長約6.6米，闊約10米，空間感十足，展現世界級臨海鉅宅氣派，彰顯尊貴不凡的生活格調。特設雙露台，可180度飽覽廣闊壯麗的維港兩岸景致。

原單位A及單位B的間隔牆被移除，打通兩個單位，令客飯廳更寬闊，全新客飯廳長約6.6米，闊約10米，空間感十足，展現世界級臨海鉅宅氣派，彰顯尊貴不凡的生活格調。全落地玻璃趟門接連雙露台，可180度晝夜鑑賞世界級環迴醉人維港雋景。

睡房間間隔方正實用，兩間主人睡房均可飽覽廣闊的維港兩岸景色，矜罕非凡。主人睡房裝設英國Claybrook獨立浴缸、美國衛浴品牌Kohler、意大利 Cristal化妝品雪櫃，昇華生活品味。 廚房所有家電均選用德國品牌Miele，包括煮食爐、焗爐、雪櫃、食物保溫櫃、酒櫃、咖啡機、真空處理櫃及洗衣乾衣機等；廚櫃選用德國品牌LEICHT，時尚實用；流動酒吧讓住戶隨時輕談淺酌，展現大宅氣派。廚房連接工作間及洗手間，設計貼心實用。引入全方位智能家居，可控制全家照明系統、電動窗簾和冷氣機；更設有地板隔音系統，減低噪音滋擾，特別照顧需要夜班工作的住戶。另備有LG styler衣物護理機，為住戶增添多一重健康保障。

設有私人電梯大堂，住戶可利用八達通或手機App乘專屬電梯直達，私隱程度高。私人電梯大堂更設有 Samsung The Frame 32吋自訂畫框電視，可建立私人藝術畫廊，盡顯鉅宅氣派。

「天瀧」位處啟德承豐道22號，提供566伙，設一房至四房，實用面積由351至1,942方呎，由7幢高座及1幢低座大屋沿海並排而立，景觀互不遮擋，近七成單位坐擁維多利亞港海景；每層僅1伙至4伙，逾七成單位設私人電梯大堂，低密度、高私隱度設計。