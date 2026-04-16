葵涌iCITY二期最快下周公布價單 短期內對外開放示範單位｜工廈市況

金朝陽集團發展的葵涌「iCITY」第二期24小時工作間的將加快銷售部署，將於短期內向公眾開放示範單位。 「iCITY」分為一、二期，提供建築面積介乎335至510方呎的24小時工作間，迎合初創企業、創意製作坊及中小企對靈活營運空間的需要。其中二期每層提供15伙工作間，建築面積介乎335至449方呎，均為開放式設計，方便業戶按業務需要靈活及配置。 「唯一」內置獨立洗手間絕版則 「iCITY」二期的另一焦點，是每個工作間均內置獨立洗手間，屬最新同類項目之「唯一」絕版則。香港屋宇署自2018年起，已不再批准實用面積小於861方呎的工業大廈分間單位內設有獨立洗手間，令同類配置更見矜罕。工作間內的獨立洗手間空間寬敞，用料一絲不苟，並設飾面鏡櫃，兼顧美感與實用，提升使用私隱與舒適度。

項目樓層高度達4.2米，空間靈活度更高；用戶只需簡單加設層架或儲物平台，便可更有效善用每寸空間，提升工作及收納效率。大廈外牆也採用大幅玻璃幕牆設計，採光度十足，營造更明亮開揚的工作氛圍。 「iCITY」匯聚國際品牌配置，每個工作間均設有日本大金獨立分體式冷氣機、美國Yale電子門鎖及德國hansgrohe水龍頭，設備均屬高規格，方便業戶即買即用。項目同時提供三相供電，適合業戶多種不同用途；而每個工作間門外可掛水牌，方便商業登記及日常接待安排，全面照顧企業實際營運需要。

金朝陽地產代理營業及市務總經理鄭惠卿表示，市場對24小時靈活運作、規格完善且可即時投入使用的工作間需求持續上升，但市場缺乏此類供應。「iCITY」二期每層僅15伙，供應矜罕；更重要是每戶內置獨立洗手間，屬現今市場難得一見的「唯一」絕版則，配合4.2米樓層高度、充足採光與國際品牌配置，為不同規模企業提供更具質素與形象的營運基地；公司最快下周公布價單並開放示範單位。 仲量聯行項目策略及顧問部資深董事李遠峰指，近年不少企業在選址上更重視營運彈性與成本效益，尤其是初創、小型製作坊及創意科技等行業，普遍傾向選擇可靈活使用、面積更貼近起步規模的工作空間。「iCITY」二期的單位採用開放式設計，有助用家按業務需要作出更靈活的部署；預期項目將吸引一批以實用為先、講求營運效率的用家及投資者關注。