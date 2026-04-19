億元洋房買賣按季升4.8% 連升4季 中原：帶動整體洋房總值創18季新高｜樓市數據

2026年第一季買賣登記金額最高的是1月山頂Mount Nicholson 1期6號洋房，二手成交價錄10.39億元。

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，2026年第一季整體洋房(包括一手及二手，扣除內部轉讓交易計)買賣合約登記錄164宗，總值90.56億元，較2025年第四季的181宗及85.42億元，分別下跌9.4%及上升6.0%。其中價值1億元或以上的買賣錄22宗及60.06億元，按季上升4.8%及14.6%。億元洋房交投持續暢旺，宗數及金額連升4季，分別累升83.3%及1.51倍，億元以上金額佔整體比例亦連升4季至66%，為6個季度新高，帶動整體洋房總值亦連升4季共89.5%，數字是創自2021年第三季92.02億元之後的18個季度新高。反映樓市好轉，樓價穩步向升，富豪買家入市信心增強，有不少資金流入洋房市道所致。雖然豪宅市況回暖，但隨著2月底政府上調1億元以上住宅物業印花稅，中東局勢不穩，加上二手業主反價，第二季整體洋房交投有可能減慢。

一手成交按季升 5.3% 成交額升 27.9% 一手方面，2026年第一季一手洋房買賣(不包括內部轉讓交易)登記錄20宗及36.61億元，較2025年第四季的19宗及28.63億元，上升5.3%及27.9%，金額創2024年第三季52.41億元後的6季高位。當中1億元或以上的錄12宗及33.40億元，按季上升33.3%及46.2%，億元以上金額佔一手比例達91%，為6個季度新高。 由於洋房新盤供應罕有，加上發展商惜售，故一手宗數持續偏低，但首季頂級大額新盤洋房明顯備受追捧，成交增多，直接推高一手總值。

二手成交按季跌 11.1% 成交額跌 5%

二手方面，今年第一季二手洋房買賣(不包括內部轉讓交易)登記錄144宗及53.95億元，較去年第四季的162宗及56.79億元，下跌11.1%及5.0%。雖然二手洋房市道回軟，但宗數連續6季維持逾一百宗水平，優質豪宅仍然獲用家及投資者支持。當中1億元或以上的錄10宗及26.66億元，按季減少16.7%及9.9%，億元以上金額佔二手比例由上季52%下降至49%，顯示大額二手洋房成交下降。

2026年第一季買賣登記金額最高的首十宗洋房個案(不包括內部轉讓)，全部位於傳統豪宅區港島，有8宗屬一手買賣。金額最高的是1月山頂「Mount Nicholson」 1期6號洋房，二手成交價錄10.39億元。其次是1月山頂種植道1號第1期「Plantation Boulevard」1號洋房，以5.579億元一手售出。第三位是2月跑馬地藍塘道23-39號31A及B號相連洋房，一手成交價錄4.47192億元。