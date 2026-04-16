元朗入伙盤成短炒天堂！朗天峰一手業主連環止賺 一房買入14個月升值44%｜二手市況

中原地產元朗區域營業經理王勤學表示，元朗區市況持續向好，周二(14日)新錄4宗二手買賣，當中入伙盤朗天峰佔2宗，均屬一房單位，包括2座低層H室，實用面積約291方呎。原開價418萬元，最終以410萬元獲上車客承接，呎價約14,089元。原業主於2025年2月以284.5萬元一手買入單位，持貨約14個月轉售，帳面獲利125.5萬元或約44.1%。

王勤學指，屋苑同日亦錄得1座低層連平台單位交投，單位實用面積約245方呎，附連約66方呎平台。原叫價435萬元，最終以423.8萬元沽出，呎價約17,298元，原業主於2025年3月以369萬元一手買入單位，持貨約13個月轉售，帳面賺54.8萬元或約14.9%。