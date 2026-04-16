DOUBLE COAST III單日售出27伙 套現近2億｜啟德新盤

據了解，今日買家中多數為年輕家庭及專業人士，欣賞今期單位的悉尼主題會所園林多元設施，並實地感受區內的世界級海濱生活環境、重磅交通配套接連落成後，紛紛決定入市。

會德豐地產與恒基地產(012)、中國海外發展(688)及新世界發展(017)合作發展、位於啟德海灣半島PARK PENINSULA現樓新盤「DOUBLE COAST」今日(16日)進行新一輪銷售，共售出27伙，套現近2億元。

黃光耀指，受惠區內交通全面交通，如啟德智慧綠色集體運輸系統獲行會通過運輸方案，而項目毗鄰其中一個車站，將來可迅連港鐵啟德站；中九龍繞道（油麻地段）已經通車，九龍灣段亦有望今年中通車，出行將更便捷。加上啟德體育園日前榮獲「亞洲最佳體育場」殊榮，啟動「盛事經濟」引擎，令PARK PENINSULA潛力更上一層樓。

「DOUBLE COAST III」設2座住宅大樓，第1A及1B座(高座)組成，提供525伙，單位實用面積介乎249至1,373方呎，戶型涵蓋開放式至三房一套加儲物房間隔，更設天際特色戶及平台特色戶。