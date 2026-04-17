4月新盤成交突破千宗 柏傲莊III四房雙破頂沽

新盤市場氣氛持續熾熱，綜合市場統計，4月迄今整體一手成交累錄逾1,010宗。其中新世界發展(017)與港鐵(066)合作發展的大圍站上蓋發展項目「柏傲莊III」兩日共招標售出72伙，套現近18億元，當中一個四房雙套臨河大宅以約4,710.52萬元成交，呎價37,120元，成交價及呎價創標準單位新高。 新世界發展營業及市務部總監何家欣表示，「柏傲莊III」標售單位買家以本地客為主，佔逾60%。項目將於周六以價單形式發售88伙，截至昨日下午2時，項目累收約4,500票，暫錄超額認購逾50倍，將於今晚7時截票。她介紹，項目會所FARM PAVILION連同綠化園林總面積約28萬方呎，提供逾30項會所設施；會所設有三大主題建築「Well House」、「Farm House」及「Sky House」。

首岸基座商場最快明年底啟用 恒基地產(012)、希慎興業(014)及帝國集團合作發展的紅磡「首岸」早前推出首批110伙，恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝指，項目今日起開始收票，料月底展開首輪銷售。 希慎執行董事及首席營運總監呂幹威稱，項目設有3層基座商場，面積近12萬方呎，提供約150個車位，屬區內規模最大商業地標。商場項目將由希慎統籌及營運，預計最快2027年第四季開幕。他透露，目前已有數個商戶正在洽租，涉約20%至30%樓面，而餐廳食肆商戶料會佔商場樓面較重要的比例。商場採用開揚街區式設計，當中負一層有露天中央廣場，租金會參考同區及租戶的生意能力。