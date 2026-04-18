柏傲莊III開賣｜中原陳永傑：即日沽清機會極大 停戰消息樓市增添動力｜大圍新盤

陳永傑表示，近期市況持續向好，「柏傲莊 III」市場反應相當熱烈，料即日沽清機會極大。

陳永傑指，受惠美國宣布停戰消息，對金市股市利好，相信樓市亦不例外，投資者入市信心明顯增強，項目位置優越，生活配套完善，加上已屆現樓，吸引用家及投資者追捧。今天出席買家用家及投資者比例約佔七成及三成；當中亦有內地客，約佔兩成。投資者主要看好該區升值潛力及租務需求穩健。今早大手客戶時段內，本公司有一組買家有意斥資超過3,000萬元購入4個單位。

新世界發展(017)與港鐵(066)合作發展的沙田大圍站上蓋發展項目「柏傲莊」第3期「柏傲莊III」今日(18日)以價單推售88伙，中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，近期市況持續向好，「柏傲莊 III」市場反應相當熱烈，料即日沽清機會極大。

他續指，本月一手成交錄得約1,100宗，預計4月全月一手成交量可達2,500宗，與上月相若，延續首季旺勢。料第二季旺市可望延續。

「柏傲莊III」今日發售單位涵蓋24伙一房、50伙兩房及14伙三房，實用面積307至814方呎，折實價745.8萬至1,768.3萬元，折實呎價約19,597至25,993元。

「柏傲莊III」由2座大樓組成，提供892伙，提供一房至四房，並主打三及四房單位，四房戶更是「柏傲莊III」獨有戶型。