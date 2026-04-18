啟德海灣2開賣｜中原劉瑛琳：具備短樓花優點 有客人欲擲3400萬買5伙｜啟德新盤

劉瑛琳指，除了景觀優勢，項目更具備短樓花的優點，買家可即買即住即收租，加上鄰近未來「智慧綠色運輸系統」站點，有本地年青專業人士因綠色運輸系統確定而有意入市兩房單位自住，更臻完善的交通網絡亦可提升項目的租金回報。目前跑道區租務交投活躍，平均呎租已攀升至約60元，部分優質戶更錄得70元甚至80元的高位。

中原地產九龍董事劉瑛琳表示，項目今日吸引大批買家認購及出席揀樓，用家佔比70%，大部分有意入市跑道海景戶，餘下30%為長線投資者；該行有一組買家有意入市5伙，涉資約3,400萬元，相信項目銷情理想。

由嘉華國際(173)、會德豐地產及中國海外(688)合作發展的「啟德海灣」第2期「啟德海灣2」今日(18日)首輪以價單形式發售160伙；明日(19日)以招標形式推售65伙。

她稱，本月一手成交暫錄逾1,000宗，料今天「啟德海灣」及「柏傲莊」均可錄得理想銷情，全月一手成交量有望達到2,500宗。

該盤價單形式推售的160伙，包括83伙一房單位及77伙兩房單位，實用面積278至613方呎，價單定價746.6萬至1,987.7萬元，價單呎價24,041至32,426元，提供最高25%折扣優惠，折實售價560萬至1,490.8萬元，折實呎價18,032至24,320元。

「啟德海灣」第2期提供1,121伙，間隔由開放式至三房，實用面積由258至771方呎。預計關鍵日期為今年6月30日。