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出版：2026-Apr-18 22:00
更新：2026-Apr-18 22:00

柏傲莊III首輪價單發售88伙即日「1Q清」 最大手客斥逾4600萬購4伙｜大圍新盤

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柏傲莊III首輪價單發售88伙即日「1Q清」 最大手客斥逾4600萬購4伙｜大圍新盤

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新世界發展(017)與港鐵(066)合作發展的沙田大圍站上蓋發展項目「柏傲莊」第3期「柏傲莊III」今日(18日)首輪以價單發售88伙，全數單位即日沽清。

項目於早上9時起，大批提名組別X組及大手客S組準買家已到場等候，排隊人龍擠滿電梯大堂，更延伸至中庭等候區，秩序井然。於X組時段，早前招標購入四房大宅買家可享「尊貴業主提名優惠」，被提名人可優先揀樓，該時段沽出20伙。接著為S組大手時段，當中最大手買家斥資逾4,600萬元購入4伙。

發展商表示，在B組時段，吸引逾200組買家到場登記，準賣家人龍一度由室內排隊區延伸至大堂外，高峰時期排隊人龍逾500米，氣氛熱鬧，井然有序，預留的20伙最後亦迅速全數獲買家認購。

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樓盤4個銷售日沽169伙  吸金近30億

「柏傲莊III」首輪以價單發售88伙，即日悉數沽清，合共套現逾9.5億元，最高成交呎價25,993元，屬一房單位。連同招標發售的三房、四房臨河大宅，樓盤在4個銷售日售出169伙，套現近30億元。

日內更新價單

據了解，不少買家表示追捧新世界品牌，加上「柏傲莊」位處港鐵站雙綫交匯上蓋，基座設港鐵大型商場，生活所需一應俱全，深受市場支持。為回應市場需求，項目將於日內更新價單，加推單位應市。

「柏傲莊III」由2座大樓組成，提供892伙，提供一房至四房，並主打三及四房單位，四房戶更是「柏傲莊III」獨有戶型。

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