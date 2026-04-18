柏傲莊III首輪價單發售88伙即日「1Q清」 最大手客斥逾4600萬購4伙｜大圍新盤

新世界發展(017)與港鐵(066)合作發展的沙田大圍站上蓋發展項目「柏傲莊」第3期「柏傲莊III」今日(18日)首輪以價單發售88伙，全數單位即日沽清。

項目於早上9時起，大批提名組別X組及大手客S組準買家已到場等候，排隊人龍擠滿電梯大堂，更延伸至中庭等候區，秩序井然。於X組時段，早前招標購入四房大宅買家可享「尊貴業主提名優惠」，被提名人可優先揀樓，該時段沽出20伙。接著為S組大手時段，當中最大手買家斥資逾4,600萬元購入4伙。

發展商表示，在B組時段，吸引逾200組買家到場登記，準賣家人龍一度由室內排隊區延伸至大堂外，高峰時期排隊人龍逾500米，氣氛熱鬧，井然有序，預留的20伙最後亦迅速全數獲買家認購。