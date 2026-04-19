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地產
出版：2026-Apr-19 13:00
更新：2026-Apr-19 13:00

投資客「零議價」入市！內地客599萬買西半山開放式戶｜二手市況

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投資客「零議價」入市！內地客599萬買西半山開放式戶｜二手市況

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市況向好，刺激投資者加快入市。市場上連錄兩宗投資客「零議價」成交，當中包括西半山63 Pokfulam一個開放式戶，新近獲內地投資客「零議價」599萬元承接，料享約3.5厘回報。

利嘉閣地產西南西營盤站分行高級市務經理凌健朗稱，該行客戶主任周芳及物業顧問陳仲豪新近促成西半山63 Pokfulam第1座低層G室連租約成交，單位實用面積約258方呎，採開放式間隔，外望開揚城市景。

凌健朗表示，新買家為內地投資客，早前經利嘉閣真盤源平台搵樓，見上述放盤即約代理睇樓。客人心儀單位連租約出售，加上屋苑地理位置優越，坐落名校網及毗鄰香港大學，決定向業主洽購，最終「零議價」以599萬元沽出，呎價約23,217元。以現時租金約17,500元計算，料新買家可享約3.5厘回報。

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凌健朗補充，該屋苑現時有約20個單位放盤，入場售價由約590萬元起。

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大埔天鑽兩房以638萬元易手，料新買家可享約3.5厘租金回報。（資料圖片）

大埔天鑽兩房638萬易手

中原地產大埔嵐山分行經理楊頌堯指，分行最新錄得大埔天鑽10座中層C室成交，單位實用面積約457方呎，兩房間隔。原開價約638萬元，日前零議價沽出，呎價約13,961元。

據了解，新買家為投資者，見單位價錢合理，間隔合用，少有放盤，即入市單位投資收租。單位市值月租約18,500元，料新買家可享約3.5厘租金回報。

據悉，原業主於2019年以584萬元購入單位，持貨約7年，是次轉售帳面獌利約54萬元，物業期內升值約9.2%。

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