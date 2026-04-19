投資客「零議價」入市！內地客599萬買西半山開放式戶｜二手市況

市況向好，刺激投資者加快入市。市場上連錄兩宗投資客「零議價」成交，當中包括西半山63 Pokfulam一個開放式戶，新近獲內地投資客「零議價」599萬元承接，料享約3.5厘回報。

利嘉閣地產西南西營盤站分行高級市務經理凌健朗稱，該行客戶主任周芳及物業顧問陳仲豪新近促成西半山63 Pokfulam第1座低層G室連租約成交，單位實用面積約258方呎，採開放式間隔，外望開揚城市景。

凌健朗表示，新買家為內地投資客，早前經利嘉閣真盤源平台搵樓，見上述放盤即約代理睇樓。客人心儀單位連租約出售，加上屋苑地理位置優越，坐落名校網及毗鄰香港大學，決定向業主洽購，最終「零議價」以599萬元沽出，呎價約23,217元。以現時租金約17,500元計算，料新買家可享約3.5厘回報。