柏傲莊III修訂75伙定價 上調2% 折實價789萬起｜大圍新盤

新世界發展(017)與港鐵(066)合作發展的沙田大圍站上蓋發展項目「柏傲莊」第3期「柏傲莊III」昨日(18日)首輪價單發售88伙，全數單位即日沽清，合共套現逾9.5億元，最高成交呎價25,993元。發展商為回應市場需求，即晚更新價單，涉及75伙修訂售價，扣除最高折扣20%計算，折實售價由789.3萬元起，折實呎價由21,928元起。

新世界發展營業及市務部總監何家欣表示，今批單位涵蓋更多中、高層單位，若扣除景觀及樓層因素，是次價錢較對上一批單位已輕微提價約2%，短期內公布全新銷售安排。上述的75伙包括27伙一房及48伙兩房，實用面積介乎307至534方呎。價單定價由986.7萬至1,800.3萬元，呎價介乎27,412元至34,213元。