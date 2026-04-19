柏傲莊III修訂75伙定價 上調2% 折實價789萬起｜大圍新盤

新世界發展(017)與港鐵(066)合作發展的沙田大圍站上蓋發展項目「柏傲莊」第3期「柏傲莊III」昨日(18日)首輪價單發售88伙，全數單位即日沽清，合共套現逾9.5億元，最高成交呎價25,993元。發展商為回應市場需求，即晚更新價單，涉及75伙修訂售價，扣除最高折扣20%計算，折實售價由789.3萬元起，折實呎價由21,928元起。
新世界發展營業及市務部總監何家欣表示，今批單位涵蓋更多中、高層單位，若扣除景觀及樓層因素，是次價錢較對上一批單位已輕微提價約2%，短期內公布全新銷售安排。上述的75伙包括27伙一房及48伙兩房，實用面積介乎307至534方呎。價單定價由986.7萬至1,800.3萬元，呎價介乎27,412元至34,213元。
扣除最高折扣20%計算，單位折實售價789.3萬至1,440.2萬元，折實呎價介乎21,928元至27,368元。最低售價第8座(8B)8樓F室，實用面積359方呎，一房間隔，折實售價789.3萬元，折實呎價21,986元。
至於項目昨日首輪銷售方面，何家欣指，買家中不乏本地大手豪客及專才用家等，本地客及內地客各佔半，客源分布平均。買家透露追捧新世界品牌及匠心設計，加上「柏傲莊」位處港鐵站雙綫交匯上蓋，基座設港鐵大型商場，生活所需一應俱全，深受市場支持。
何家欣續指，早前招標購入四房大宅買家可享「尊貴業主提名優惠」，被提名人可優先揀樓，該X組時段沽出20伙。大手S組時段，當中最大手買家斥資逾4,600萬元購入4伙。除用家剛需外，昨天亦有18組買家購買多於1伙，看好項目收租投資優勢；故計劃次輪價單銷售繼續設大手組別，但亦會預留單位給非大手買家，以照顧各類買家需要。
連同招標發售的三房、四房臨河大宅，「柏傲莊III」於4個銷售日售出169伙，套現近30億元。「柏傲莊III」由2座大樓組成，提供892伙，提供一房至四房，並主打三及四房單位，四房戶更是「柏傲莊III」獨有戶型。