ONE STANLEY錄「一客兩食」成交 內地家族斥逾1.1億連掃複式大宅及天際特色大宅｜赤柱豪宅

成交的第6座1及2樓B單位複式大宅，實用面積2,565方呎，屬五房四套連儲物套及私人升降機大堂間隔，大宅客飯廳空間分明，向海面寬，最長逾11米，最深逾6米，外接露台盡覽寬闊海景。大廳層設有一個套房，方便住戶靈活使用。大宅採用複式設計，上層設4個房間，當中3個為套房，主人套房面積偌大且外接露台，室外海景一覽無遺。大宅設私人升降機大堂，住戶可乘搭升降機進出大宅，直達每一樓層。大宅成交價6,812萬元，呎價約26,558元。

建灝地產集團旗下赤柱臨海超級豪宅「ONE STANLEY」備受富豪買家追捧，新近再添一宗大手逾億元成交個案。集團投資及銷售部董事鄭智荣表示，項目今日(19日)以招標形式售出位於第6座1及2樓B單位複式大宅，以及第6座3樓B單位天際特色大宅，兩伙大宅均由同一組買家購入，總成交價逾1.1億元。

至於另一伙成交單位為第6座3樓B單位天際特色大宅，實用面積1,215方呎，屬三房一套連儲物套、儲物房及私人升降機大堂間隔，大宅客飯廳空間分明，外接露台可享優美海景。主人套房與客飯廳同向享優美海景，另外兩間睡房面向翠綠山巒，景色優美。值得留意，單位內置樓梯直達空間廣達1,175方呎天台，背靠翠綠山巒面向壯闊海景，盡享背山面海寫意生活，成交價4,382萬元，呎價約36,066元。據了解，新買家為內地家族，為方便子女報讀鄰近國際名校，遂連購兩個單位供家人居住，並採用120天即供付款辦法購入自用。

鄭智荣指出，近月一手住宅市場氣氛向好，「ONE STANLEY」之預約參觀量亦持續向升，不少富豪買家紛紛入市，連同上述成交，項目迄今售出40 伙，總成交金額逾41.7億元，不少戶型僅餘少量單位或已悉數沽清；當中今年首4個月已錄8個單位包括洋房及分層特色戶成功售出，總成交金額逾7.7億元，銷售成績理想。

近期本港一個月銀行同業拆息已經由2023年高位約5%跌至近日約2%水平，同時香港豪宅市場相對其他地區豪宅市場更安全穩定及稅務簡單，吸引更多海外富豪到香港購買住宅作為居所或作資產配置，集團繼續看好香港豪宅市場本年有8%至13%升幅。南區豪宅成交表現持續向好，同時該區優質海景之全新超級豪宅供應向來稀缺，為回應市場需要，集團計劃將於短期內加推全新示範單位予客人預約參觀，多角度展示項目不同戶型的優勢。鑑於項目今年銷售成績理想，配合整體住宅價格呈上升趨勢，集團將考慮於五一黃金周後調高項目的內部指引價。