DEEP WATER SOUTH累沽128伙 周末舉辦工作坊吸引逾50組家庭客參加｜黃竹坑新盤

項目昨日(18日)CLUB WHEELOCK聯同 ILLUMAMA®️ Community及法國Tefal於展覽廳攜手呈獻「Club Wheelock x ILLUMAMA®️ Community x法國Tefal x THEi 高科院極致親和講座、烹調試食工作坊」。活動特別邀得註冊營養師陳玉儀講解孕婦及初生寶寶的營養需要與飲食貼士，並由THEi高科院廚藝及管理課程講師甯兆平於展覽廳「DIRECTOR VILLA」親自示範炮製法式美食，讓來賓一邊交流育兒及健康飲食心得，一邊即席品嚐精緻佳餚，體驗南法生活的細緻品味。

會德豐地產與港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸6期「DEEP WATER SOUTH」開售迄今銷情理想，全盤累沽128伙，套現近23.8億元，充分反映項目質素、獨特南法主題及優越地段深獲市場及買家高度認同。

來賓亦參觀項目展覽廳及示範單位，細賞單位之匠心開則設計及完善配套；展覽廳特設項目貴族式兒童設施體驗空間「DREAMY BUBBLE BAY 童遊波波池」，吸引不少準媽媽及家庭客駐足體驗，並深入了解項目逾5,700方呎「童遊世界」的多元優勢。是次活動共吸引50多組家庭客參與，會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀亦親臨現場，與各家庭交流，氣氛溫馨熱鬧。

項目第6A期MONT BLUE昨日亦連錄4宗成交，單日套現近5,776萬元。成交單位全屬兩房間隔，實用面積介乎399至563方呎，成交價由1,122.6萬至1,844.8萬元，成交呎價介乎28,135元至32,767元。當中最高成交價及呎價單位同為第2C座28樓C室，實用面積563方呎，兩房一套(梗廚)間隔。

「DEEP WATER SOUTH」第6A期「MONT BLUE」共提供463伙，實用面積由297至2,011方呎，標準戶型涵蓋一房（開放式廚房）至三房一套加儲物房連洗手間，另設平台特色戶、天際特色戶，戶型多元。