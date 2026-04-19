十大屋苑｜周末成交增至10宗 中原：市場聚焦新盤 料二手短期略受壓

十大屋苑交投表現回升，據中原地產統計，十大屋苑周末兩日(18及19日)合共錄得10宗交投，按周多2宗或約25%。當中康怡花園錄得3宗表現最活躍，黃埔花園錄得2宗，太古城、海怡半島、美孚新邨、沙田第一城及嘉湖山莊各錄得1宗；麗港城、新都城及映灣園則未聞成交。 中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表地產示，近期一手市場交投暢旺，港九新界均有新盤推售，戶型多元化，分散部分二手注意力，周末兩天錄約270宗一手成交，二手業主見市旺，部分開始反價，增加議價難度，短期內二手成交略為受壓。

太古城兩房 970 萬易手 中原地產太古城東山閣資深區域營業董事趙鴻運指，太古城於周末錄得1宗成交，單位為夏宮閣中層C室，實用面積約580方呎，兩房間隔，以970萬元沽出，呎價約16,724元。 康怡花園本月已錄 7 宗買賣 中原地產康怡康安街分行首席分區營業經理楊文傑稱，康怡花園周末錄得3宗成交，屋苑本月交投量增至7宗，平均實用呎價約14,532元。本周末錄得N座中層06室成交，單位實用面積約466方呎。原叫價780萬元，放盤短時間內即以748萬元易手，呎價約16,052元。

海怡半島三房套 808 萬沽 中原地產港島西南區首席分區營業經理盧鏡豪說，海怡半島周末錄得1宗成交，單位為22座中層A室，實用面積約584方呎，三房套房間隔，以808萬元沽出，呎價約13,836元。

美孚新邨兩房 725 萬易手 中原地產西九龍美孚萬事達第一分行區域營業經理林家傑表示，美孚新邨周末錄得1宗交投，單位為5期蘭秀道14號中層A室，實用面積約591方呎，兩房間隔。原開價758萬元，剛以725萬元易手，呎價約12,267元。 沙田第一城本月暫錄 11 宗買賣 中原地產沙田置富第一城分行副區域營業董事吳焯誠指，沙田第一城本月暫錄11宗交投，周末中原促成43座高層H室成交，單位實用面積約304方呎，兩房間隔，成交價462.8萬元，呎價約15,224元。原業主於2022年以408萬元購入單位，持貨約4年轉售，帳面賺54.8萬元或約13.4%。