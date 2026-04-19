海德園連沽2伙兩房 套現1969萬｜柴灣新盤

發展商表示，「海德園」銷情持續錄得理想表現，當中第3座享景觀優勢的C室全棟標準單位售罄，反映市場對這個優質住宅項目的殷切需求，突顯項目於港島東臨海優質住宅市場的吸引力及高度市場認受性。

太古地產(1972)與中華汽車(026)合作發展的柴灣「海德園」今日(19日)錄得兩宗中高層單位成交，套現約1,969萬元。成交單位均為向東南兩房連開放式廚房戶型，實用面積538至547方呎，成交價分別約930萬及約1,039萬元，呎價分別約17,294元及18,987元。兩個單位同享泳池景觀，其中第3座45樓C室更設3.5米特高樓底，更能靈活運用空間，提升居住質素。

隨著項目現樓即將落成及交通總匯配套逐步完善，「海德園」持續吸引區內換樓客及投資者入市。買家可享「即買即收租」優勢，進一步提升項目投資潛力。

項目設有逾8萬方呎住客會所 CLUB HEADLAND，提供約30項室內及戶外運動健身及休閒娛樂設施，並由太古地產提供專業優質物業管理服務。交通方面，約10分鐘可達太古坊及太古城，約15分鐘可達金鐘及中環，連接港鐵柴灣站及多條巴士及小巴路線；入伙後首兩年更提供往返港鐵杏花邨站專車接送服務。

「海德園」提供850伙，第1期涵蓋第2座及第3座，合共592伙，戶型涵蓋一房、兩房及三房，單位實用面積由397至938方呎，預計關鍵日期為2026年8月31日。