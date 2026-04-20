中原(工商舖)：3月商廈租賃成交按月急升78% 看好港島區商廈走勢較強

受美國及中東局勢影響，國際不少避險資金紛紛轉投向本港投資市場，加上農曆年後為企業搬遷與重組的高峰期，更為本港3月商廈租賃市場帶來支持，成交宗數及租用面積同告錄得按月上升。根據中原(工商舖)統計，3月份商廈租賃市場表現活躍，該月共錄得約588宗租賃成交，按月及按年均升約78.18%及約5.38%，涉及租用樓面面積約148.3萬方呎，按月上升逾約五成。中原(工商舖)預測，隨著企業搬遷及擴張需求持續，4月份商廈租賃交投將獲得有力支持，預料商廈成交量將穩步上升，港島區商廈走勢會較強。

中原(工商舖)寫字樓部董事陳雁樓表示，根據中原(工商舖)最新資料顯示，3月份商廈租賃市場展現強勁反彈力。3月份錄得約588宗租賃成交，按月及按年均上升約78.18%及約5.38%；涉及租用樓面約148.2萬方呎，按月上揚約55.83%，惟按年則輕微回落約16.71%。 3月份寫字樓最矚目租賃為摩根大通(J.P.Morgan)租用西九文化區藝術廣場大樓東座及西座共6層最頂相連樓面，涉及總樓面面積約25萬方呎，該份租約為期10年，市場預計成交呎租約45元，月租估計逾約1,125萬元，預料整份租約總值超過約10億元。摩根大通承租該廈後，料會佔該項目寫字樓總面積約四成，成為今年以來最大單宗寫字樓租賃之一。

此外，港島區指標甲廈中環中心月內亦錄得矚目租賃成交，該廈高層01、02及13室亦錄得大手租賃成交，涉及面積約6,605方呎，月租約42.9萬元，折合呎租約65元。

至於甲廈空置率方面，陳雁樓指出，核心區整體甲廈空置率按年見改善，按月則見窄幅上落。3月份港島區甲廈空置率錄得11.67%，按月微升0.03個百分點，按年則顯著改善約2.17個百分點。當中，金鐘及中環區分別錄得6.33%及11.38%，按月均微升0.07個百分點及0.62個百分點，按年則大幅改善2.21及3.23個百分點。九龍區整體空置率錄得15.76%，按月微跌0.36個百分點，較去年同期17.02%改善1.26個百分點。分區方面，尖沙咀及觀塘分別錄得6.48%及15.76%，按月微升0.05個百分點及回落0.38個百分點，按年則大幅改善1.56個百分點及0.4個百分點。