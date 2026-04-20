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出版：2026-Apr-20 07:30
更新：2026-Apr-20 07:30

白石角三房「零議價」賣出 業主仍慘輸326萬 10年唔見四分一｜二手樓成交

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白石角三房「零議價」賣出 業主仍慘輸326萬 10年唔見四分一｜二手樓成交

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近日交投氣氛持續暢旺，不少買家加快入市，惟部分業主即使持貨達10年，帳面仍要損手離場。

中原地產新界東豪宅白石角分行經理曾嘉滙表示，大埔白石角天賦海灣2期溋玥最新錄得6座中層A室成交，單位實用面積約1,005方呎，三房連套房間隔。原開價約1,050萬元，日前「零議價」沽出，呎價約10,448元。

曾嘉匯透露，新買家為同區客，見屋苑環境舒適，單位價錢合理，間隔合用，即購入單位自住。據了解，原業主於2016年以1,376萬元購入上址，持貨約10年，現轉售帳面虧蝕326萬元，物業期內貶值約23.7%

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天賦海灣2期溋玥三房套日前「零議價」約1,050萬元沽出。(資料圖片)

愉景灣津堤三房套雙景14年跌價49

中原地產愉景灣及離島區愉景廣場分行經理胡文翰指，分行新近促成一宗愉景灣 14 期津堤買賣，單位為2座中層A室，實用面積約952方呎，採三房套間隔，外望開揚泳池景及優美海景，最新連租約以1,280萬元沽出，呎價約13,445元。

胡文翰稱，新買家為內地客，租住同區後因鍾情愉景灣居住環境，遂決定「轉租為買」。買家尋覓心頭好數月，見上址兼享池海雙景，造價亦符合入市預算，即決定購入單位，待租約期滿後收回自用。

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據了解，原業主於2012年以1,329萬元購入單位，持貨約14年，是次轉售帳面損失約49萬元或約3.7%。不過若計及期內租金收入，相信實質可獲利離場。

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