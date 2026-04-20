十大屋苑｜周末成交按周多60% 利嘉閣：新盤活躍佔優勢 二手放盤少交投拉鋸

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，一手新盤市場持續活躍，二手方面業主心態較為惜售，而且受制於二手放盤量不多，令過去周末日二手交投雖回升但仍處個位數水平。綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周末(18至19日)十大指標屋苑錄得8宗二手買賣，較上一個周末(11至12日)的5宗，按周增加3宗或60%。

廖偉強指出，新盤市場推售熱鬧，二手交投則較為拉鋸，美伊戰爭的消息仍有反覆，令部分二手買家處於觀望，新盤則因普遍有較長樓花期令影響較輕微。他估計，短期內樓市仍保持一手新盤佔據優勢的情況，相信二手交投量變化不大。