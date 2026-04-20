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地產
出版：2026-Apr-20 09:00
更新：2026-Apr-20 09:00

十大屋苑｜周末成交按周多60% 利嘉閣：新盤活躍佔優勢 二手放盤少交投拉鋸

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十大屋苑｜周末成交按周多60% 利嘉閣：新盤活躍佔優勢 二手放盤少交投拉鋸

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利嘉閣地產總裁廖偉強表示，一手新盤市場持續活躍，二手方面業主心態較為惜售，而且受制於二手放盤量不多，令過去周末日二手交投雖回升但仍處個位數水平。綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周末(1819)十大指標屋苑錄得8宗二手買賣，較上一個周末(1112)5宗，按周增加3宗或60%

廖偉強指出，新盤市場推售熱鬧，二手交投則較為拉鋸，美伊戰爭的消息仍有反覆，令部分二手買家處於觀望，新盤則因普遍有較長樓花期令影響較輕微。他估計，短期內樓市仍保持一手新盤佔據優勢的情況，相信二手交投量變化不大。

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過去周末假期的十大指標屋苑中，若以區域劃分，港島區及九龍區表現較佳，分別錄得3宗買賣；新界區則錄得2宗。若以屋苑劃分，共有6個屋苑錄得買賣，其中太古城以約3宗成交跑贏；而黃埔花園、麗港城、美孚新邨、沙田第一城及嘉湖山莊各錄1宗買賣，至於康怡花園、杏花邨、新都城及映灣園則暫未聞成交。

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綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周末(18至19日)十大指標屋苑錄得8宗二手買賣，較上一個周末(11至12日)的5宗，按周增加3宗或60%。

太古城南山閣中低層戶980萬沽

利嘉閣地產康怡區助理營業董事丁培鴻指，過去周末兩日太古城錄約3宗交易，其中南山閣中低層B室以約980萬元沽出，單位實用面積約582方呎，呎價約16,838元；另為夏宮閣中低層C室，實用面積約580方呎，成交價約970萬元，呎價約16,724元。

黃埔花園低層戶700萬易手

利嘉閣地產黃埔二行高級聯席董事余美寶稱，黃埔花園於剛過去的周末錄得1宗成交，單位為119座低層G室，實用面積約505方呎，成交價約700萬元，呎價約13,861元。

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沙田第一城高層戶462.8萬售出

利嘉閣地產大圍區助理營業董事黃萬盛說，沙田第一城過去周末兩日錄約1宗成交，單位為43座高層H室，實用面積約304方呎，以約462.8萬元成交，呎價約15,224元。

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