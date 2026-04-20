首輪「一Q清」 柏傲莊III 75伙提價2% 一房789萬入場

新盤市場周末氣氛持續熱鬧，新世界發展(017)與港鐵(066)合作發展的大圍站上蓋發展項目「柏傲莊III」上周六首輪價單發售88伙即日沽清，吸金逾9.5億元。發展商隨即更新價單，涉及75伙修訂售價，較上批單位加價約2%。扣除最高折扣20%計算，折實價789.3萬元起，折實呎價21,928元起，預計本周內公布全新銷售安排。

新世界發展營業及市務部總監何家欣表示，是次75伙涵蓋更多中、高層單位，若扣除景觀及樓層因素，價錢較對上一批單位輕微提價約2%。今批單位包括27伙一房及48伙兩房，實用面積307至534方呎。扣除最高折扣20%計算，折實價789.3萬至1,440.2萬元，折實呎價21,928至27,368元。最低售價第8座(8B)8樓F室一房，實用面積359方呎，折實價789.3萬元，折實呎價21,986元。