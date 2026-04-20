首輪「一Q清」 柏傲莊III 75伙提價2% 一房789萬入場

新盤市場周末氣氛持續熱鬧，新世界發展(017)與港鐵(066)合作發展的大圍站上蓋發展項目「柏傲莊III」上周六首輪價單發售88伙即日沽清，吸金逾9.5億元。發展商隨即更新價單，涉及75伙修訂售價，較上批單位加價約2%。扣除最高折扣20%計算，折實價789.3萬元起，折實呎價21,928元起，預計本周內公布全新銷售安排。
新世界發展營業及市務部總監何家欣表示，是次75伙涵蓋更多中、高層單位，若扣除景觀及樓層因素，價錢較對上一批單位輕微提價約2%。今批單位包括27伙一房及48伙兩房，實用面積307至534方呎。扣除最高折扣20%計算，折實價789.3萬至1,440.2萬元，折實呎價21,928至27,368元。最低售價第8座(8B)8樓F室一房，實用面積359方呎，折實價789.3萬元，折實呎價21,986元。
何家欣稱，「柏傲莊III」連同招標發售的三房、四房臨河大宅，在4個銷售日內售出169伙，套現近30億元。
啟德海灣2加推118伙
嘉華國際(173)、會德豐地產及中國海外(688)合作發展的「啟德海灣」第2期「啟德海灣2」亦在上周六展開首輪價單發售160伙，即日沽出129伙。項目兩期於周末合共售出133伙，套現逾10億元，當中最高成交呎價逾2.4萬元。
發展商趁勢加推「啟德海灣2」全新2號價單共118伙。扣除最高25%折扣優惠後，折實價560.8萬至1,389.8萬元，折實呎價18,455至28,007元，折實平均呎價約21,932元。「啟德海灣」系列迄今累沽937伙，套現逾76億元。
ONE STANLEY錄「一客兩食」涉逾1.1億
建灝地產集團旗下赤柱臨海超級豪宅「ONE STANLEY」昨招標售出2伙，均由同一組買家購入，涉資逾1.1億元。集團投資及銷售部董事鄭智荣指，成交包括6座1及2樓B單位複式大宅，實用面積2,565方呎，屬五房四套連儲物套及私人升降機大堂間隔，成交價6,812萬元，呎價26,558元。另為6座3樓B單位天際特色大宅，實用面積1,215方呎，屬三房一套連儲物套、儲物房及私人升降機大堂間隔，成交價4,382萬元，呎價36,066元。
據了解，買家為內地家族，為方便子女報讀鄰近國際名校，遂連購兩個單位供家人居住，並採120天即供付款辦法購入自用。該盤迄今累售40 伙，總成交金額逾41.7億元。