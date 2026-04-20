柏傲莊III最快日內公佈銷安 料提高購買上限｜大圍新盤

新世界發展(017)與港鐵(066)合作發展的沙田大圍站上蓋發展項目「柏傲莊」第3期「柏傲莊III」，於周六(18日)價單發售88伙錄即日沽清紀錄，全數單位沽清，合共套現逾9.5億元，隨後再更新價單，涉及75伙修訂售價，扣除最高折扣20%計算，折實售價由789.3萬元起，折實呎價由21,928元起。

新世界發展營業及市務部總監何家欣表示，最快將於日內上載銷售安排，並於周六(25日)進行次輪發售，預計盡推修訂售價的75伙單位。次輪價單銷售料提高大手組別購買單位上限至6伙，但亦會預留單位給非大手買家。何家欣補充，首輪銷售中內地及本地客均佔一半。