柏傲莊III最快日內公佈銷安 料提高購買上限｜大圍新盤

新世界發展(017)與港鐵(066)合作發展的沙田大圍站上蓋發展項目「柏傲莊」第3期「柏傲莊III」，於周六(18日)價單發售88伙錄即日沽清紀錄，全數單位沽清，合共套現逾9.5億元，隨後再更新價單，涉及75伙修訂售價，扣除最高折扣20%計算，折實售價由789.3萬元起，折實呎價由21,928元起。
新世界發展營業及市務部總監何家欣表示，最快將於日內上載銷售安排，並於周六(25日)進行次輪發售，預計盡推修訂售價的75伙單位。次輪價單銷售料提高大手組別購買單位上限至6伙，但亦會預留單位給非大手買家。何家欣補充，首輪銷售中內地及本地客均佔一半。
「柏傲莊III」短短4個銷售日售出169伙，套現近30億元。當中，三日截標累計沽出81伙大宅，套現逾20億元，當中包括11伙四房雙套、25伙四房一套、45伙三房。
夥中原推首年「中原收租保」及一年租賃管理服務 總值12萬
中原地產抓緊商機，於大圍圍方商場設立「柏傲莊」旗艦店，為客戶提供項目最新資訊，更特別為項目買家送出專屬置業優惠，答謝客戶支持。由即日起至2026年4月30日，凡經中原地產購入「柏傲莊III」，入伙後首年再經中原地產租出的首5名單位業主，尊享首年「中原收租保」及一年租賃管理服務，優惠總值約12萬元，讓買家無憂收取物業租金回報，優惠先到先得，送完即止。
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，踏入第二季，整體樓市持續暢旺，樓價確定進入上升階段，反映二手樓價之中原城市指數創出約兩年半新高，料樓價升浪更會持續，帶動買家加快入市步伐，整體交投明顯增加，本月一手暫錄約近1,400宗成交，料全月可錄約2,500宗，樓市旺勢將於本季延續，租金方面，受惠專才持續湧入，上月差估署公布之租金指數再創歷史新高，下月起即將踏入傳統租賃旺季，租賃成交更有望進一步價量齊升，推高租金回報率，吸引投資者及轉租為買人士入市。
中原地產大圍豪宅圍方柏傲莊分行資深區域營業董事龐耀昌表示，「柏傲莊III」首輪開售以用家為主，約佔70%，投資客佔約30%，當中亦有不少內地買家。不少買家更於新盤推售前偷步入市，大圍區3月份共錄74宗二手成交，按月錄約8成升幅，項目一二期的租務十分暢旺，3月份錄近30宗租賃成交，部份細單位呎租高見約70元水平，其中柏傲莊3B座中層F室，實用面積307方呎，1房間隔，以21,000元租出，實用呎租68元，原業主於25年以741萬元購入，料可約3.4厘租金回報，料第三期入伙後呎租可達65元至70元水平，租金回報有望達近4厘水平。
「柏傲莊III」由2座大樓組成，提供892伙，提供一房至四房，並主打三及四房單位，四房戶更是「柏傲莊III」獨有戶型。